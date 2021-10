Quand la fortune souriait à Smokey Robinson

Comme le savent les passionnés de Motown, « Tears Of A Clown » était un succès qui a été créé au Royaume-Uni. Les Smokey Robinson et les miracles morceau, écrit par Smokey avec Stevie Wonder et Henry « Hank » Cosby, était passé presque inaperçu en tant que non-single sur l’album Make It Happen de l’été 1967.

Mais trois ans plus tard, la décision inspirée de la société britannique de le sortir en 45 l’a conduit au n ° 1 en Grande-Bretagne et à une sortie tardive aux États-Unis. Cela a amené le clown de Smokey dans les charts le 17 octobre 1970, au sommet du palmarès Billboard R&B le 5 décembre et au sommet du Hot 100 une semaine plus tard.

Les Miracles avaient généralement eu du mal à reproduire leur énorme succès américain au Royaume-Uni, où ils n’avaient pas connu de succès avant une réédition de 1969 de « The Tracks Of My Tears », qui avait déjà quatre ans. Karen Spreadbury, responsable de la division britannique du Motown Fan Club, a été sollicitée par John Reid (responsable marketing du label au Royaume-Uni et plus tard Elton Johnmanager de ) pour trouver un single sur l’album de 1967. Elle n’a pas hésité à suggérer les « Larmes » très inhabituelles et l’histoire a suivi son cours.

Les États-Unis suivent le Royaume-Uni

Le single américain, Tamla 54199, a ensuite remporté une place au Grammy Hall of Fame et est sorti juste après que la chanson ait passé une semaine au sommet du Royaume-Uni, entre Elvis Presley« The Wonder Of You » et « Band Of Gold » de Freda Payne. Aux États-Unis, il a atteint le 68e rang des charts pop, la semaine où les Jackson 5 a régné sur le perchoir avec « I’ll Be There ».

Écoutez la liste de lecture Best Motown Songs Ever.

Huit semaines plus tard, « Tears Of A Clown » a commencé une course de deux semaines au sommet, avant de céder la place à George Harrison‘s « Mon doux seigneur »/ » N’est-ce pas dommage. » Karen, de retour au Royaume-Uni, a reçu un appel de Smokey Robinson pour la remercier d’avoir lancé le bal.

Achetez ou diffusez « Tears Of A Clown » sur Motown Chartbusters Vol. 5.