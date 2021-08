Quand la franchise Bond remplacera-t-elle Daniel Craig ? Le directeur de Casino Royale a pesé

À chaque passage d’un Bond à un autre, il y a une période délicate où les fans et les cinéphiles se demandent et lancent le prochain James Bond. Compte tenu des éloges que Daniel Craig a reçus au cours de son mandat, le prochain acteur aura de gros souliers à remplir. Il faudra donc probablement un certain temps avant qu’une nouvelle obligation ne soit annoncée compte tenu des circonstances actuelles. Jusqu’à ce qu’un nouveau Bond arrive, vous pouvez découvrir le dernier arc de Daniel Craig No Time to Die quand il arrivera dans les salles le 8 octobre.