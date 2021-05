Quand la mode de location rencontre l’hospitalité – WWD

LONDRES – L’importance pour les acheteurs de faire des choix plus durables – ou de passer à la mode de location – a été longuement discutée, en particulier lors de l’achat d’occasions ponctuelles comme les anniversaires ou les mariages. Mais qu’en est-il d’une garde-robe de voyage?

Avec l’assouplissement des restrictions relatives au COVID-19 et la reprise des déplacements, cela pourrait devenir la prochaine frontière de la durabilité.

Il n’est certainement pas très durable de voyager avec plusieurs valises en surpoids ou de paniquer lors d’un voyage pour des vêtements qui ne correspondent pas à la réalité quotidienne. C’est pourquoi l’application de location peer-to-peer By Rotation a voulu expérimenter dans le secteur, en signant son premier partenariat hôtelier avec Page Hotels.

Alors que les hôtels rouvriront et que la socialisation en salle reprendra au Royaume-Uni à partir du 17 mai, By Rotation lancera une conciergerie de location dans la chambre pour les résidents de Page8, le site central du groupe à Londres.

L’idée est de proposer une solution durable et d’éviter les achats impulsifs des voyageurs. Les invités pourront récupérer jusqu’à 10 éléments à partir d’une édition dédiée que By Rotation a créée pour Page8. Ils seront livrés dans votre chambre dans un délai de 90 minutes.

«Nous pensons que ce sera une nouvelle façon de faire de la publicité pour les vacances: moins de planification, moins de bagages, moins d’impulsion et des achats précipités. C’est drôle que les bars des chambres d’hôtel soient toujours bien approvisionnés, mais pas les armoires – et c’est ce que nous changeons pour de bon. Imaginez l’excitation d’entrer dans votre nouvelle chambre – et une nouvelle garde-robe », a déclaré la fondatrice de By Rotation, Eshita Kabra-Davies.

Elle a ajouté que la location peut satisfaire cette envie de nouveauté lors d’un voyage, tout en minimisant l’impact environnemental. Elle pense que cela peut également s’avérer une solution pratique aux emballages inappropriés ou aux bagages perdus en transit.

Le montage proposé aux invités de Page8 comprend un mélange de labels londoniens allant de noms patrimoniaux, notamment Burberry et McQueen, à des favoris contemporains tels que Rejina Pyo, Rixo, The Vampire’s Wife et Galvan. Les étiquettes que vous verrez probablement dans les rues de Londres, de Ganni à Jacquemus et Rotate, font également partie du mélange.

«J’ai trop souvent acheté une nouvelle tenue (ou deux) pendant les vacances pour« m’habiller comme les Romains », alors nous avons organisé deux collections pour donner à nos invités le look londonien», a ajouté Kabra-Davies.

Les prix varient entre 24 livres pour louer un haut Jacquemus pendant trois jours et 75 livres pour louer une robe de soirée chez The Vampire’s Wife.

Le lien offrira également à By Rotation une plus grande visibilité auprès des clients internationaux alors qu’il se prépare à se développer sur trois nouveaux marchés au cours des 18 prochains mois.

Il est également prévu de se développer dans de nouvelles catégories de produits et de développer davantage les fonctionnalités de réseautage social de l’application – en s’appuyant sur l’élan de la mode de location même pendant le verrouillage, lorsque les utilisateurs de By Rotation louaient encore jusqu’à cinq articles par semaine.

Depuis que le verrouillage a commencé à se lever au Royaume-Uni en avril, la base d’utilisateurs de l’application est passée de 12000 à 60000 selon Kabra-Davies, et le volume de location a été multiplié par 20 par rapport à mai dernier, l’intérêt passant rapidement des vêtements de salon et des tricots aux robes et sacs bruyants. .

«Nous avons revu à la hausse nos prévisions pour l’ensemble de l’année, juste à partir des progrès d’avril et de mai. Avec la nouvelle de (plateforme de revente peer-to-peer) Vinted – qui a à peine 10 ans – valorisée à 4 milliards de dollars, je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de diriger le mouvement de location de mode peer-to-peer. S’il y a une philosophie qui va aider à créer la prochaine licorne dans l’espace de location de mode, ce sera la pureté de l’objectif, et un accent continu sur la durabilité et le client final », a ajouté Kabra-Davies.