Quand la neige se terminera et quittera GTA Online 2021

Certains fans frustrés de GTA Online veulent désespérément savoir quand la neige se terminera et quittera Grand Theft Auto alors que nous approchons de la fin de 2021.

Noël est une fête annuelle dans le monde de Grand Theft Auto et c’est toujours l’arrivée d’un événement hivernal. La fête d’hiver de cette année comprend une voiture gratuite Gallivanter Baller St à récupérer.

Alors que l’arrivée de la glace et du givre est toujours excitante au début, la population de Los Santos s’énerve toujours plus au fur et à mesure que cela dure.

Quand la neige quitte-t-elle GTA Online 2021 ?

Il était supposé que la neige quitterait GTA Online 2021 le 29 décembre, car c’est la date de fin du cadeau d’hiver de la voiture Gallivanter Baller St de Rockstar.

Cependant, au moment de la rédaction, la carte de Los Santos est toujours recouverte d’une épaisse couverture blanche avec des joueurs de Grand Theft Auto glissant sur des routes glacées. Aucune date de fin officielle n’a été annoncée, mais le temps hivernal part généralement après Noël avant de réapparaître pour le jour de l’an.

Ensuite, après le jour de l’an, la neige part généralement pour de bon la première semaine de janvier. Cela signifie qu’il pourrait falloir aussi longtemps que le 3 au 7 janvier pour disparaître complètement.

Salut @RockstarGames pourquoi la neige est-elle toujours dans GTA en ligne même si ce n’est plus Noël – deadshot (@deadsho40661394) 29 décembre 2021

Événement hivernal de Grand Theft Auto

L’événement hivernal a été formidable pour les joueurs de Grand Theft Auto Online car il a récompensé la communauté avec une voiture gratuite Gallivanter Baller St.

Ce véhicule n’est disponible que pour réclamer gratuitement avant le 29 décembre, mais – si vous l’avez manqué – vous pourrez l’acheter en 2022. Outre la belle nouvelle voiture avec une peau de Noël, l’événement a également ajouté plus de véhicules au Motosport légendaire avec l’Överflöd Zeno.

Les autres articles gratuits incluent un ensemble de soins festifs avec un nouveau masque de poisson-clown et un t-shirt rouge festif. Cela est également venu avec un lanceur de feux d’artifice avec 20 cartouches, plus 25 bombes collantes et grenades.

