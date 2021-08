Quand la panique liée au COVID-19 prend-elle fin ? 10z viral

Deux semaines pour ralentir la propagation.

C’était la justification initiale des blocages, du masquage et de la distanciation sociale : empêcher la transmission du coronavirus afin que les Américains puissent être assurés que nous ne dépasserions pas la capacité hospitalière, provoquant des décès inutiles.

Attendez qu’un vaccin soit disponible.

C’était le prochain objectif : un avertissement de continuer à prendre des précautions pour éviter de propager le coronavirus jusqu’à ce qu’un vaccin puisse être développé. Malgré les avertissements des pessimistes du COVID-19 selon lesquels un vaccin prendrait des années à se développer, malgré l’alarmisme injustifié de personnalités comme la vice-présidente Kamala Harris selon lesquelles l’administration Trump fausserait les protocoles vaccinaux pour atteindre des fins politiques, des vaccins ont été miraculeusement développés.

Attendez que chaque adulte ait la chance de se faire vacciner.

C’était la dernière raison de la prudence. Et alors que les États ont commencé à distribuer des vaccins par millions, chaque personne de plus de 12 ans aux États-Unis a eu la possibilité de se faire vacciner. À ce jour, plus de 90 % des adultes de plus de 65 ans – la population la plus à risque aux États-Unis – ont été vaccinés, et plus de 70 % de tous les Américains de plus de 18 ans ont également été vaccinés.

Et pourtant.

On nous dit que nous vivons une crise massive du COVID-19. On nous a dit que les vaccinés devaient se masquer à nouveau ; que les non vaccinés soient interdits d’accès aux établissements publics ; que les enfants doivent être masqués à l’école. On nous a dit que l’Amérique est confrontée quotidiennement à la catastrophe et à la mort et que nous assistons à une crise semblable à la dernière vague de coronavirus en janvier. Nous masquons et vérifions les cartes de vaccination à Washington, DC, à San Francisco, à Los Angeles, à New York.

Les statistiques ne le confirment tout simplement pas. Selon la moyenne mobile sur sept jours calculée par le New York Times, moins de 400 Américains meurent chaque jour du COVID-19 ; au plus fort de la pandémie, bien plus de 3 000 l’étaient. À Washington, DC (population totale : 692 000), ce nombre est 0 ; dans le comté de San Francisco (population totale : 875 000), ce nombre est 0 ; dans le comté de Los Angeles (population totale : 10 millions), ce nombre est de 9 ; à New York (population totale : 8,4 millions), ce nombre est de 3.

Le pic de variante delta actuel a entraîné un nombre massif de cas, en particulier en Floride, mais les décès ne suivent pas les cas – et si les États-Unis suivent le modèle du Royaume-Uni et des Pays-Bas, nous verrons probablement le nombre de cas commencer au cratère dans les prochaines semaines. Ceux qui sont vaccinés ne meurent pas du COVID-19 ; leur taux de mortalité est minuscule. Ceux qui ne sont pas vaccinés ont choisi de ne pas vacciner ; ce sont des adultes indépendants capables de déterminer leur propre approche du risque et de la récompense.

Tout cela nous oblige à poser la question : Quand avons-nous fini ?

Quand avons-nous fini de dire aux enfants de se déguiser pour protéger les adultes qui ne veulent pas se faire vacciner ? Quand avons-nous fini de dire aux entreprises de fermer ou d’interdire les clients en fonction de leur statut vaccinal ? Quand en avons-nous fini avec les mandats de masque (les données suggèrent que les mandats de masque sont inefficaces, même si le masquage est parfois utile), avec des règles de distanciation sociale sans preuves (six pieds sont une pure conjecture), avec les déclarations delphiques toujours vacillantes du Dr. Antoine Fauci ? Nous avons touché les poteaux; chaque adulte a désormais la capacité de se protéger. Il n’y a pas d’autres objectifs réalistes : zéro cas de COVID-19 n’a jamais été un objectif réaliste.

Quand est-ce que le travail du gouvernement est terminé?

Et pourtant.

Nos « experts » en santé publique continuent de promouvoir des restrictions de plus en plus scandaleuses. Cette semaine, le directeur des National Institutes of Health, Francis Collins, est allé jusqu’à recommander que les parents vaccinés se masquent chez eux autour de leurs propres enfants. Il n’y a pas de principe limitatif à cela, pas d’objectif final. Il n’y a qu’une élite bureaucratique et politique peu disposée à traiter les citoyens comme des adultes, à reconnaître leurs propres limites et à nous laisser tout seul.

Et si nous acceptons cela, nous méritons rien de moins que la soumission à leur contrôle paternaliste.

Ben Shapiro, 37 ans, est diplômé de l’UCLA et de la Harvard Law School, animateur de “The Ben Shapiro Show” et rédacteur en chef de DailyWire.com. Il est l’auteur des best-sellers du New York Times « Comment détruire l’Amérique en trois étapes faciles », « Le côté droit de l’histoire » et « Bullies ».