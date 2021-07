Quand la saison 19 de NCIS arrivera sur CBS pour un nouveau créneau horaire avec NCIS: Hawai’i

Outre la saison 54 de 60 minutes et la saison 35 de 48 heures – qui débuteront respectivement le dimanche 12 septembre et le samedi 18 septembre – CBS lancera toute sa saison d’automne le lundi 20 septembre. Alors, quelle meilleure façon de gérer un tel grand même que d’utiliser le drame le plus regardé à la télévision ? Bien que le passage du NCIS au lundi soir ait du sens à cet égard, il est assez intéressant de mettre en place le drame populaire à 21h00 HE, derrière les premières de The Neighborhood Saison 4 (20h00 HE) et Bob ( Hearts) Abishola Saison 3 (20 h 30 HE), considérant que NCIS a servi de programme de lancement les mardis soirs depuis ses premiers jours sur le réseau.