Quand la saison 3 de Doom Patrol arrive-t-elle sur HBO Max et de quoi s’agit-il?

C’est une émission qui est sans doute l’une des meilleures séries de super-héros à la télévision en ce moment, mais jusqu’à présent, seuls quelques fans dévoués savent même qu’elle existe. Doom Patrol a volé sous le radar pendant ses deux premières saisons. Cependant, la saison 3 de Doom Patrol est sur le point de tomber sur le service de streaming HBO Max, c’est donc le moment idéal pour en savoir plus sur la série.

Alors, quand commence la saison 3 de Doom Patrol ? De quoi parle cette émission ? Lisez la suite pour le savoir, puis allez voir HBO Max pour regarder les deux premières saisons avant les étoiles de la saison 3.

HBO Max

HBO Max est votre maison pour les films et émissions de télévision réalisés par Warner Bros comme Le Seigneur des Anneaux, les super-héros de DC Comics et plus encore. C’est aussi le foyer de films et d’émissions nouveaux et originaux disponibles nulle part ailleurs.

Quand commence la saison 3 de Doom Patrol ?

HBO Max commencera à diffuser la troisième saison de Doom Patrol le 23 septembre, avec ses trois premiers épisodes. Les nouveaux épisodes restants sortiront chaque semaine. Basée sur la bande-annonce de la saison 3, la série résoudra son énorme cliffhanger. Il présentera également aux téléspectateurs d’autres personnages de l’histoire de la bande dessinée de Doom Patrol. Cela inclut le Cerveau (un cerveau humain vivant à l’intérieur d’un cylindre) et Monsieur Mallah (un grand gorille parlant français). L’actrice Michelle Gomez (Doctor Who, The Chilling Adventures of Sabrina) apparaîtra également dans la saison dans le rôle de Madame Rouge.

Qu’est-ce que Doom Patrol, de toute façon?

La série est basée sur une bande dessinée de super-héros DC Comics assez obscure, comparée à Superman, Batman, Justice League ou Suicide Squad. Le titre fait référence à une équipe de surhumains plutôt excentriques qui se considèrent comme des parias et des monstres plutôt que comme des figures héroïques. Ils sont réunis par un homme connu sous le nom de The Chief pour combattre les méchants surhumains. La première incarnation de l’équipe Doom Patrol a été créée par les écrivains Arnold Drake et Bob Haney et dessinée par l’artiste Bruno Premiani. L’équipe a fait ses débuts dans l’un des titres d’anthologie de DC Comics, My Greatest Adventure, pour le numéro 80 en 1963. L’équipe a ensuite obtenu sa propre bande dessinée éponyme.

Depuis sa première apparition, diverses incarnations de l’équipe Doom Patrol ont été créées par différents écrivains et artistes. Cependant, l’émission télévisée s’inspire principalement de la série Doom Patrol, écrite par Grant Morrison et dessinée principalement par Richard Case. La course de cette équipe créative sur le deuxième volume de Doom Patrol de 1989 à 1993 (numéros 19-63) a secoué le statu quo de la bande dessinée. Morrison et Case ont introduit des éléments de réalisme magique et de surréalisme dans leurs histoires et leurs personnages, ainsi que des parodies d’autres bandes dessinées populaires de cette période.

Qu’est-ce que l’émission de télévision?

La série télévisée a été développée par son showrunner Jeremy Carver. Il a travaillé comme scénariste, producteur et éventuel showrunner pour la populaire série CW Supernatural. Il a également développé la version américaine de la série Being Human pour la chaîne Syfy. Auparavant, un épisode d’une autre émission de DC Comics, Titans, présentait une version de la Doom Patrol, avec certains des mêmes acteurs qui ont ensuite été choisis dans la série télévisée Doom Patrol. Cependant, les deux émissions sont considérées comme des univers et des continuités distincts. En d’autres termes, vous n’avez pas besoin de regarder cet épisode de Titans pour votre binge-watching de Doom Patrol.

Les acteurs réguliers de la série télévisée actuelle Doom Patrol incluent:

Les Chef (Dr Niles Caulder) – Joué par Timothy Dalton, The Chief est un médecin paraplégique. Il rassemble les membres de la Doom Patrol dans son manoir pour les aider dans leurs différents problèmes.

Jeanne – Interprétée par Diane Guerrero, Jane a 64 personnalités différentes. Cependant, chaque personnalité a sa propre super capacité.

Élastique-Fille (Rita Farr) – Jouée par April Bowlby, Rita peut changer la forme de son corps. Cependant, elle a aussi des problèmes occasionnels pour garder son corps solide.

Homme négatif (Larry Trainor) – Exprimé par Matt Bomer et joué physiquement par Matthew Zuk, Larry est un ancien pilote de l’Air Force. Une fois, alors qu’il pilotait son jet, son corps a été envahi par une créature spirituelle négative. Larry doit panser tout son corps pour empêcher les radiations de l’esprit d’affecter les autres.

Robotman (Cliff Steele) – Exprimé par Brendan Fraser et joué physiquement par Riley Shanahan, Cliff est un ancien pilote de voiture de course qui a eu un terrible accident de voiture. Son cerveau est toujours vivant mais à l’intérieur d’un corps de robot.

Cyborg (Vic Stone) – Joué par Joivan Wade, Cyborg est peut-être le personnage le plus connu de cette distribution en raison de son apparition très médiatisée dans le film à gros budget Justice League d’il y a quelques années. Dans sa version Doom Patrol, l’homme aux rôles majoritairement cybernétiques n’est pas encore membre de la Justice League. Cependant, Vic rejoint la Doom Patrol en raison de son amitié passée avec le chef.

La saison 1 de Doom Patrol a fait ses débuts sur le service de streaming DC Universe en 2019. Sans en dire beaucoup, l’équipe affronte le méchant Mr. Nobody, joué par Alan Tudyk, et les membres de l’équipe apprennent quelques secrets que le chef a leur a caché. La deuxième saison a fait ses débuts sur DC Universe et HBO Max, alors que l’équipe s’occupe d’un nouveau membre inattendu qui a des liens très étroits avec The Chief. La deuxième saison se termine sur un énorme cliffhanger non planifié auparavant, car l’équipe créative a dû écourter la saison en raison de l’épidémie de Covid-19 qui a interrompu sa production plus tôt.

Warner Bros a depuis fermé le service de streaming DC Universe, mais vous pouvez diffuser les deux saisons de Doom Patrol dès maintenant sur HBO Max.

C’est tout ce que vous devez savoir sur la saison 3 de Doom Patrol qui arrive très bientôt sur HBO Max. Nous mettrons à jour ce message lorsque plus d’informations seront révélées.