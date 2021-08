Quand la saison 3 de Manifest arrivera-t-elle sur Netflix et la saison 4 de manifeste aura-t-elle lieu ?

Bien qu’il ait été annulé par NBC après sa troisième saison, Manifest est devenu un grand succès sur Netflix après le début de ses deux premières saisons sur le service de streaming. Sa popularité sur Netflix a même déclenché des discussions potentielles avec Netflix sur la possibilité d’une 4e saison.

En attendant, si vous avez regardé Manifest sur Netflix, vous vous demandez peut-être quand la saison 3 sera enfin disponible. Bonne question.

Quand la saison 3 de Manifest fera-t-elle ses débuts sur Netflix?

Pour le moment, on ne sait pas quand la troisième et actuellement dernière saison sortira sur Netflix. Avec NBC poussant de plus en plus Peacock, il est possible que nous ne le voyions jamais réellement sur Netflix. Cela dit, la série a connu beaucoup de succès sur Netflix et NBC pourrait donc ne pas vouloir laisser passer ce public.

Où puis-je regarder la saison 3 de Manifest ?

Bien que ce ne soit pas encore sur Netflix, la bonne nouvelle est que vous pouvez consulter la saison 3 gratuitement (avec des publicités) sur le service de streaming Peacock de NBCUniversal.

La saison 4 de Manifest pourrait-elle toujours se produire sur NBC ou Netflix?

Après que NBC a annulé l’émission, le studio de Manifest, Warner Bros. TV, a eu des discussions avec Netflix sur la poursuite de la série. Cependant, quelques jours plus tard, Deadline a rapporté que les pourparlers avaient échoué sur un renouvellement de Manifest Season 4. Depuis lors, l’émission a continué de dominer la liste des 10 émissions les plus diffusées sur Netflix aux États-Unis.

En raison d’un regain d’intérêt, Deadline a rapporté en juillet que NBC était à nouveau en pourparlers avec Warner Bros sur la possibilité de poursuivre l’émission et Netflix discute également avec le studio de la reprise de la série. Le créateur de l’émission, Jeff Rake, a également utilisé son compte Twitter pour garder les fans sous tension au sujet d’un éventuel renouveau, écrivant dans un message : « Je n’abandonne pas. Gardez la foi.

Bien sûr, nous l’avons déjà vu avec d’autres émissions cultes sur Netflix, comme la série 2006 Jericho. Malgré des tonnes de pourparlers, il ne s’est jamais rien passé. En bout de ligne, la saison 4 est une possibilité, mais cela pourrait prendre des années si le projet se réalise un jour.

C’est tout ce que nous savons sur le moment où Manifest Season 3 pourrait apparaître sur Netflix et la possibilité d’une Manifest Season 4. Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que l’actualité se développera.