Quand la saison 3 de «Manifest» sera-t-elle sur Netflix?

Manifest est lentement devenu la frénésie Netflix préférée de tous, et les fans ne peuvent pas en avoir assez de la série. Même avec la possibilité que la saison 4 soit toujours en suspens, ceux qui n’ont pas eu la chance de regarder la saison 3 en direct attendent toujours qu’elle soit ajoutée au streamer. Et avec la finale sauvage de la saison 2, nous ne pouvons certainement pas les blâmer car ils vérifient patiemment (ou peut-être pas si patiemment) l’application de temps en temps pour une mise à jour. Alors, avons-nous une date de sortie officielle de Netflix pour la saison 3 de Manifest ? Et y a-t-il d’autres moyens de rattraper son retard pour le moment ?

Voici tout ce que vous devez savoir sur la saison 3 de Manifest à venir sur Netflix.

Quand la saison 3 de Manifest arrive-t-elle sur Netflix?

Les deux premières saisons de Manifest sont arrivées sur Netflix pour la première fois le 10 juin 2021. Dans le passé, les saisons de Manifest étaient généralement ajoutées sur Netflix peu de temps après leur diffusion à la télévision, ce moment était donc inhabituel. Cela dit, les fans au Canada reçoivent un traitement spécial alors que la troisième saison arrive officiellement sur Netflix canadien le 27 août 2021.

Pour ceux d’entre nous aux États-Unis, il y aura plus d’attente. Il n’y a toujours pas encore de date de sortie officielle de Netflix aux États-Unis pour la saison 3 de Manifeste, mais j’espère que nous suivrons les traces du Canada et entendrons bientôt de bonnes nouvelles.

J’en peux plus d’attendre !! Y a-t-il un moyen pour moi de regarder la saison 3 de Manifest maintenant?

Vous pourriez avoir de la chance, selon que vous vous abonnez ou non à d’autres services de streaming. Toute la saison 3 de Manifest est déjà disponible sur Hulu, alors allez-y et cliquez sur jouer si vous avez déjà un compte (ou, vous savez, empruntez celui de quelqu’un d’autre).

De plus, si vous disposez d’une connexion câblée à l’ancienne, vous pouvez également regarder la saison 3 de Manifest sur le site Web officiel de NBC ou l’application NBC. Il y aura des publicités, donc si ce n’est pas votre confiture, vous feriez mieux de payer pour une option sans publicité.

Pour les amateurs de hardcore NBC qui sont déjà abonnés à Peacock, vous avez aussi de la chance ! La troisième saison de l’émission est disponible sur le site Web et l’application Peacock, vous pouvez donc vous y connecter dès maintenant.

La saison 4 de Manifest est-elle en cours?

À déterminer ! À l’heure actuelle, il semble que NBC et Netflix tentent de conclure un accord pour ramener la série pour une quatrième saison pleine de mystère, mais rien n’est officiel. Au moins, nous avons encore la saison 3 à surveiller!

