Quand la saison 3 de Titans arrive-t-elle sur HBO Max?

Cela fait une minute chaude que les fans de l’émission télévisée de l’équipe de super-héros DC Comics Titans ont vu de nouveaux épisodes. Cependant, l’attente de la saison 3 de Titans ne sera plus beaucoup plus longue maintenant. Voici toutes les informations dont vous aurez besoin sur la date de sortie de Titans Saison 3 sur sa nouvelle maison de streaming, HBO Max.

Vous pouvez vous inscrire à HBO Max sur le lien ci-dessous, pour aussi peu que 9,99 $ par mois (avec publicités).

Quelle est la date de sortie de Titans Saison 3 ?

La saison 3 de l’émission fera ses débuts sur HBO Max à partir du 12 août, chacun des 13 épisodes étant diffusé chaque semaine.

Qu’est-ce que Titans, de toute façon?

La série est vaguement basée sur la bande dessinée The New Teen Titans DC créée à l’origine par l’écrivain Marv Wolfman et l’artiste George Perez. La série télévisée a été développée par Akiva Goldsman, Greg Berlanti et Geoff Johns, ce dernier ayant en fait écrit une série populaire de la bande dessinée DC Comics Titans.

Comme pour la bande dessinée, la série télévisée est centrée sur Dick Grayson dans le rôle de Robin (joué par Brenton Thwaites), qui lutte maintenant seul contre le crime, à l’exception de son ancien partenaire et mentor Batman. Lorsque la première bande-annonce de la série est tombée, elle a fait sensation sur Internet alors que Robin, après avoir éliminé un gang de voyous, a déclaré: “F *** Batman”.

La série raconte la formation d’un nouveau groupe de super-héros Titans après la dissolution d’une incarnation précédente avant les événements de l’émission télévisée. Outre Robin, le nouveau groupe Titans se compose d’énergie solaire extraterrestre comme Koriand’r “Starfire” (Anna Diop), le métamorphe Garfield “Beast Boy” Logan (Ryan Potter), l’empathe Rachel “Raven” Roth (Teagan Croft) et Donna ” Wonder Girl” Troy (Conor Leslie). Les autres super-héros qui rejoignent l’équipe incluent Jason Todd, le prochain Robin (Curran Walters), ainsi que le duo Hawk et Dove (Alan Ritchson et Minka Kelly), et “Connor”, un clone surpuissant de Superman et Lex Luthor (Joshua Orpin).

Les deux premières saisons montrent les Titans essayant d’aider Raven à combattre son père démon diabolique Trigon alors qu’il tente de conquérir le monde. La deuxième saison a vu l’équipe affronter l’assassin qualifié Deathstroke (Esai Morales), tandis que Dick Grayson assume pleinement sa nouvelle identité de super-héros de Nightwing. Il nous a également montré un aperçu d’un Bruce Wayne plus âgé et à la retraite (comme Batman), joué par Iain Glen.

L’émission n’était-elle pas sur un autre service de streaming?

Oui, Titans a été la première série originale d’action en direct pour DC Universe, un service de streaming consacré à tout ce qui concerne DC Comics. L’émission a duré deux saisons sur ce service. En raison du faible nombre d’abonnés, DC Universe est devenu un service de bande dessinée numérique appelé DC Universe Infinite. La plupart des émissions de ce service, y compris Titans, ont maintenant été transférées sur HBO Max et la plupart se poursuivent avec de nouveaux épisodes.

Qu’est-ce qui est prévu pour Titans Saison 3?

Basée sur la bande-annonce récemment publiée, la nouvelle saison montrera les Titans confrontés à un nouveau justicier mortel à Gotham City appelé Red Hood. Ce personnage pourrait avoir des liens très étroits avec un ancien membre des Titans. Nous sommes également présentés à Barbara Gordon, qui est maintenant le commissaire de police de Gotham City (Savannah Welch).

D’autres émissions et films basés sur DC Comics arrivent sur HBO Max ?

Edgar Cervantes / Autorité Android

Vous pariez qu’il y en a ! Une tonne de nouvelles émissions et de retours feront leurs débuts ou obtiendront de nouvelles saisons sur le service de streaming. Cela inclut les nouvelles saisons de Doom Patrol et Harley Quinn, ainsi que toutes les nouvelles émissions centrées sur Green Lantern et le personnage de The Suicide Squad Peacemaker, entre autres.

Lire la suite: Films et émissions de télévision DC Comics à venir sur HBO Max