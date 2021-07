“Quand la saison a commencé, personne ne s’attendait à ce que nous soyons là”

in

17/07/2021 à 7h12 CEST

. / Phénix

Les Soleils de phénix ont perdu deux matchs de suite à Milwaukee (USA) et ont vu leur avance disparaître en finale (2-2), mais Devin Booker avait bon espoir avant de rentrer chez lui et a voulu atténuer le drame de la situation que traverse actuellement son équipe. “Nous sommes motivés. Nous embrassons le moment. Je pense que lorsque la saison a commencé, personne dans cette salle ou dans cette ligue ne s’attendait à ce que nous soyons dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons”, a déclaré le gardien ce vendredi lors d’une conférence de presse. .

Les Suns et les Bucks s’affronteront demain à Phoenix (USA) pour le cinquième match de la finale. Jusqu’à présent, les quatre matches de finale ont abouti à victoires locales, pour lequel les Suns conservent le facteur du terrain. Après les deux victoires consécutives à Phoenix (USA), les Suns n’ont rien pu obtenir de positif à Milwaukee, c’est pourquoi Booker a défini les playoffs comme « des montagnes russes émotionnelles ». “Dans chaque série dans laquelle nous avons joué, même celle dans laquelle nous avons battu les Denver Nuggets 4-0, chaque match avait sa propre personnalité”, a-t-il déclaré. “Il n’y a pas un match qui se ressemble. En séries éliminatoires, il n’y a pas un jour qui se ressemble. Il y a toujours de nouveaux ajustements, de nouveaux jeux, jouer à domicile contre jouer à domicile. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, mais chaque match est assez différent », a-t-il décrit.

Booker a connu sa pire performance en finale lors du troisième match (10 points avec un mauvais 3 sur 14 au tir), mais lors du quatrième match, il a répondu par un vrai match (42 points avec 17 sur 28 en tentatives) qui, dans le fin, ce n’était pas non plus une victoire pour les Suns. En ce sens, le jeune gardien a déclaré que son seul souci en équipe après la deuxième défaite était de penser au prochain match. “C’est tout ce que vous pouvez faire. C’est sur quoi nous nous concentrons. De toute évidence, ce fut une perte difficile et émotionnelle pour nous, mais nous passons déjà au prochain match”, a-t-il déclaré.

De son côté, Chris Paul n’a pas passé une belle soirée lors du quatrième match et n’a réussi que 10 points, 7 passes et 4 rebonds. Le meneur de jeu vétéran a clairement indiqué que le cinquième match est critique pour les Suns : “Maintenant que nous sommes de retour à la maison, nous devons protéger le facteur judiciaire“. Paul a fait référence aux cinq revirements qu’il avait accumulés lors du match 4 et a souligné qu’il n’en était pas devenu obsédé. Mais si je perds le ballon, cela veut dire ne pas nous donner assez de coups. Je vais le réparer », a-t-il déclaré.