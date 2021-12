Quand la série CBS reviendra-t-elle en 2022 ?

Les fans de Blue Bloods ont hâte de voir plus de membres de la famille Reagan au milieu de la pause des vacances de la saison 12 de l’émission CBS. De nouveaux épisodes de Blue Bloods reviennent le 7 janvier 2022, près d’un mois après la diffusion du dernier épisode le 10 décembre avant la pause. De retour de sa pause avec le 10e épisode de la saison, Blue Bloods aura de nombreux cliffhangers à reprendre pour la seconde moitié de la saison.

Le dernier épisode de Blue Bloods diffusé avant la pause a vu Sloane Thompson (Alex Kingston) revenir sur le terrain lorsqu’une cyberattaque a menacé le NYPD. Pendant ce temps, Danny Reagan (Donnie Wahlberg) et Maria Baez (Marisa Ramirez) ont aidé le commandant britannique à retrouver un suspect insaisissable. Ensuite, la carrière potentielle d’Erin Reagan en politique s’est peut-être interrompue alors qu’elle remettait en question sa campagne électorale.

Blue Bloods revient en janvier avec un épisode intitulé « Old Friends ». Dans un communiqué de presse de CBS, les fans ont un aperçu de ce qui va se passer : « Une cargaison de drogue illégale arrivant à New York oblige Danny à s’associer à son associé du Texas Ranger, le major Waylon Gates (Lyle Lovett), pour trouver les stupéfiants avant ils inondent les rues. De plus, Jamie fait une découverte inquiétante au sujet d’un ancien mentor alors qu’il aide un voisin à gérer une dette de jeu, et Frank (Tom Selleck) est repoussé par le maire Chase pour sa gestion d’une bagarre entre des manifestants et des policiers lors d’un manifestation. »

En plus de Lovett, la saison 12 de Blue Bloods mettra également en vedette Jimmy Buffett dans l’épisode diffusé la semaine suivante – le 14 janvier – intitulé « On the Arm ». CBS a révélé l’épisode à venir, « Danny poursuit Dickie Delaney (Jimmy Buffett), un escroc prétendant être le chanteur légendaire Jimmy Buffett, après avoir été amené à payer le repas de l’escroc dans un restaurant cher. Frank enquête également sur le capitaine Terrell du NYPD. (Regina Taylor), qui utilise son badge pour obtenir des articles gratuits dans les magasins locaux ; Erin s’inquiète pour sa réputation lorsqu’elle fait l’objet d’un blog policier anonyme et salace ; et Jamie introduit une règle de salut vieille de plusieurs décennies dans l’enceinte. »