Quand la voix a rencontré le mec

A l’origine trompettiste de Chicago, Quincy Jones est devenu célèbre en tant qu’arrangeur/chef d’orchestre pour Dinah Washington, Dizzy Gillespie et Sarah Vaughan dans les années 50, mais il travaillait avec Frank Sinatra qui l’ont propulsé sur la scène internationale.

La première collaboration

La toute première collaboration de Frank Sinatra et Quincy Jones a été en juin 1958 collecter des fonds pour le Fonds des Nations Unies pour les réfugiés. Jones, qui a connu le succès en Europe avant de le trouver chez lui, travaillait à Paris pour Barclay Records lorsqu’il a reçu un appel téléphonique du bureau de la princesse Grace de Monaco indiquant que Frank Sinatra voulait qu’il rassemble un orchestre pour un concert à tenue au Sporting Club de la Principauté. Enthousiasmé par la perspective de travailler avec l’une de ses idoles musicales, Jones a sélectionné 55 musiciens et les a emmenés avec lui dans un train jusqu’à la Côte d’Azur.

Lors de sa première rencontre avec Sinatra, le chanteur a offert peu d’instructions. « Il ne m’a pas dit plus de dix phrases tout le temps », se souvient Jones. “Il est entré dans la répétition, m’a frappé avec ce blues d’acier et a dit:” Vous avez entendu les disques, vous savez quoi faire. “”

Les séances pour It Might As Well Be Swing

Bien que le concert ait été un triomphe (Sinatra a complimenté Jones: “Ouais, beau travail, Q”), six ans se sont écoulés avant que le couple ne collabore à nouveau. En 1964, Sinatra a téléphoné, à l’improviste, pour demander si Jones pouvait organiser et diriger une session de studio qu’il faisait avec le grand Base de comptage et sa bande.

Impressionné par le professionnalisme et l’éthique de travail de Sinatra en studio, Jones a vu de près la véritable appréciation du chanteur pour musique de big band et les musiciens qui l’ont rendu possible. A rappelé l’arrangeur : « Depuis ses jours avec Tommy Dorsey et Harry James dans des groupes où les instrumentistes étaient les stars et les chanteurs l’équipe de secours, Sinatra avait abordé le travail avec un big band comme une expérience presque religieuse, et l’avait traité avec un profond respect. ”

Les sessions arrangées par Quincy Jones ont été publiées sous le nom de It Might As Well Be Swing et comprenaient « Fly Me To The Moon », qui a été immédiatement salué comme un classique. Pour Jones, travailler avec Sinatra l’a amené à un autre niveau, comme il l’a reconnu en 2001 : « Avec le recul, cet appel de Frank a été un tournant majeur dans ma carrière et ma vie. »

Pendant les sessions, le chanteur et l’arrangeur sont devenus amis – Sinatra a même surpris Jones un matin en lui préparant le petit-déjeuner – et ils ont continué à entretenir une relation étroite qui a persisté jusqu’à la mort de Sinatra, en 1998. Jones considérait Sinatra comme un mentor. « Frank était mon style. Il était branché, droit et droit devant, et surtout, un musicien monstre », écrit-il dans ses mémoires de 2001, Q: The Autobiography Of Quincy Jones.

D’autres collaborations

En 1966, le duo retrouve le groupe Basie pour le premier album live de Sinatra, Sinatra aux sables, enregistré à Las Vegas, mais il a fallu presque deux décennies avant qu’ils ne travaillent à nouveau ensemble en studio, lorsque Sinatra a enregistré son dernier album solo, LA Is My Lady de 1984. Son casting de soutien étoilé a été assemblé par Jones. À ce moment-là, l’arrangeur de 51 ans était le producteur de disques le plus en vue de la planète après avoir dirigé Michael JacksonLe blockbuster de 1982, Thriller.

Le généreux Frank Sinatra

En repensant à son amitié avec Sinatra en 2001, Jones a fait l’éloge de l’homme qui lui a donné le surnom de Q. « Frank m’a conduit dans un nouveau monde. Une terre de rêves, de haute vie… et de faire la musique que nous aimions tous les deux », a-t-il déclaré.

Le producteur de renommée mondiale s’est également efforcé d’exalter l’homme Sinatra : « Personne ne mentionne les pourboires de cinq cents dollars, la générosité débridée, les hypothèques et les frais funéraires qu’il a payés pour des artistes en panne, le prêt de son avion pour emmener un Joe Louis très malade chez ses spécialistes du cœur au Texas », a déclaré Jones. “C’est l’essence de lui.”

