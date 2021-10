Quand Lala Kent et Randall Emmett se marieront-ils ? Elle dit …

De plus, elle est trop amoureuse de son mini-moi pour se concentrer sur autre chose que la maternité.

« Tout le monde dit qu’ils voient Randall, mais je pense que c’est juste parce qu’elle a les yeux les plus sombres », a plaisanté Lala à propos de quel parent Ocean ressemble le plus. « Elle me ressemble quand j’étais bébé. Encore une fois, je suis l’une de ces mamans où je suis comme si mon bébé était tout moi. Les deux [co-star] Schéana [Shay] et je suis tous les deux comme ça où nous pensons que nos bébés nous ressemblent. »

Bravo à la prochaine génération de SUR-vers !

