Quand l’Albufera de Valence était sur le point d’être urbanisée

04/07/21 à 12:02 CEST

Aujourd’hui, l’Albufera de Valencia est l’une des zones protégées les plus emblématiques de la péninsule ibérique et une fierté collective pour tous les Espagnols. Cependant, il n’a pas fallu longtemps pour que cette zone humide devienne une grande ville touristique, à une époque où le développementalisme commençait à porter ses premières attaques sur le territoire. C’est l’histoire de la façon dont la menace a été évitée.

Parler du parc naturel de l’Albufera, c’est parler de l’un des trésors du Levante espagnol : sur ses 21 120 hectares se trouvent des lieux aussi uniques que la Devesa del Saler, les « malladas & rdquor ;, qui ont réussi à se rebeller contre l’urbanisme pour préserver aujourd’hui .aujourd’hui un paysage magnifique à haute valeur environnementale.

À seulement douze kilomètres du centre urbain de la capitale de Valence, cette zone d’Albufera, connue pour ses dunes et pour ses lagunes salines qui créent autour d’elle un écosystème d’une énorme diversité. La Albufera était sur le point d’être engloutie par la construction, au point qu’un projet a été lancé pour en faire un grand « resort & rdquor; touristique, rapporte l’agence Efe.

En 1962, le conseil municipal de Valence a lancé un plan pour urbaniser cette zone d’El Saler et en faire une zone touristique. Un projet endossé par le ministre de l’Information et du Tourisme de l’époque, Manuel Fraga, développé par l’architecte Julio Cano et également soutenu par les grands groupes d’investissement de l’époque.

Ce plan a été approuvé par le maire de Valence, Adolfo Rincón de Arellano, en 1965, l’année où les travaux ont commencé presque immédiatement. Ceux-ci sont venus altérer sérieusement les écosystèmes de la Devesa afin de la transformer en un port de plaisance méditerranéen de plus avec de grandes tours de maisons, d’hôtels et d’espaces de loisirs et de loisirs.

« Tout le front de dunes a été rasé pour construire une promenade, a commencé par les travaux d’assainissement, de système d’égouts, de routes et, même, a commencé les travaux pour créer un lac artificiel comme une marina ou un terrain de golf & rdquor;, raconte Efe Antonio Guillem, responsable de la Global Nature Foundation (FGN) de la Communauté Valencienne.

À la fin des années 60, des voix s’élevaient déjà qui commençaient à mettre en garde contre les graves problèmes que ce projet urbain poserait pour le patrimoine environnemental de Valence, parmi lesquelles des biologistes, des professeurs d’université et même lui-même. Félix Rodriguez de la Fuente.

C’est grâce à la force médiatique que possédait ce naturaliste espagnol et promoteur de l’environnement à cette époque que la société valencienne a vraiment commencé à ouvrir les yeux, notamment à la suite de la diffusion d’une « Vida Salvaje & rdquor; à la télévision espagnole au début des années 70.

Le début de cette tendance en faveur de l’environnement, la position de plusieurs médias régionaux et le déclin du régime franquiste promu en été 1974 «El Saler per al poble«, Un mouvement citoyen qui s’est engagé à vraiment s’attaquer à l’urbanisme dans cette zone de l’Albufera valencienne.

« Cette prise de conscience des habitants de Valence et de ses environs était essentielle pour arrêter ce qui aurait été une catastrophe sans précédent dans la région. Grâce à eux, à leur combat acharné pour défendre notre patrimoine naturel, nous pouvons aujourd’hui profiter de ces merveilleux paysages & rdquor ;, remarque Guillem.

En 1980, avec l’instauration de la démocratie en Espagne, le Le maire Ricard Pérez Casado a totalement paralysé le projet urbain et des études ont commencé pour récupérer la zone avec le plan de protection spécial de la Devesa, qui a incité la Generalitat Valenciana à déclarer l’Albufera parc naturel en 1986.

Bien qu’aujourd’hui on puisse encore trouver des vestiges de vieilles canalisations et autres petits mauvais souvenirs de cette époque, le paysage dont on peut profiter aujourd’hui est pratiquement le même qu’avant les grues, les excavatrices et toutes les machines qui s’apprêtaient à y pénétrer.

Mais pour parvenir à ce retour à l’origine un long processus de régénération et récupération des systèmes dunaires, totalement dévasté par l’urbanisation et transformé en promenade.

La première étape a été de supprimer toutes les infrastructures et de recréer la morphologie de la dune grâce à une accumulation mécanique de sable. Le substrat a ensuite été fixé au moyen de palissades “blot & rdquor;”. et la canne à sucre, et avec la plantation d’espèces végétales typiques de cet écosystème.

Enfin, l’accès et l’usage public de l’espace ont dû être restreints afin qu’il puisse se régénérer grâce au développement des végétaux et à la disparition des palissades après avoir été ensablées. Entre quatre et cinq ans plus tard, la dune présente enfin son aspect naturel.

Tout ce processus a duré près de deux décennies, et pour y parvenir, plusieurs Projets de vie de l’Union européenne à laquelle a participé ce parc de la Devesa del Saler, qui ont permis à cette zone de continuer à être considérée comme le joyau de la couronne des Valenciens en raison de sa haute valeur écologique et environnementale.

