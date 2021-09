Le plus sarcastique de nos lecteurs lèvera la main lasse en lisant ce titre, mais le chroniqueur du Washington Post, George Will, est sérieux même lorsqu’il offre un sourire ironique lorsqu’il pose cette question, car Trump a clairement toujours sa base de fans de loyalistes. Le célèbre commentateur et auteur politique libertaire-conservateur n’a jamais été un fan de l’ancien gars et n’hésite pas à appliquer sa marque de fabrique sur l’emprise de Trump sur ses partisans restants.

Alors que les événements du rassemblement « Justice pour J6 » de samedi se sont avérés décevants par rapport à ce qui était attendu, beaucoup ont poussé un soupir de soulagement. Mais la mentalité qui a créé l’événement en premier lieu ne disparaît pas, et Trump non plus, malgré la perte des élections il y a dix mois.

WASHINGTON, DC – 6 JANVIER: les partisans de Trump se heurtent à la police et aux forces de sécurité alors que les gens tentent de prendre d’assaut le Capitole américain le 6 janvier 2021 à Washington, DC. Les manifestants ont violé la sécurité et sont entrés dans le Capitole alors que le Congrès débattait de la certification du vote électoral pour l’élection présidentielle de 2020. (photo de Brent Stirton/.)

George Will a souvent déploré la dérive vers la droite du parti qu’il appelait autrefois chez lui, mais ne ressent plus aucune affinité avec laquelle Donald Trump en a pris le relais. “Quel que soit le populisme, le conservatisme ne l’est pas”, a déclaré Will aux animateurs de “Morning Joe” plus tôt cette semaine. « Le populisme estime que tout est clair, connu du public et devrait être orienté dans la politique et non pas raffiné dans la Constitution. C’est l’antithèse du conservatisme. Le chroniqueur chevronné a expliqué que les élus républicains n’étaient pas forcément d’accord avec l’orientation de leur parti, mais qu’ils avaient peur de repousser leur base de droite de plus en plus radicalisée.

Après la #JusticeforJ6 chie le lit aujourd’hui… 💩 Ils vont devoir jeter toutes les couches de merde maintenant 🥴 Merci pour la ruelle ! @iamgabesanchez @ElginCharles @taradublinrocks Regardez le flux complet sur Twitch https://t.co/Qkf39QVRgr pic.twitter.com/dPAXDuCDVL – Tony Michaels 🎙 (@thetonymichaels) 18 septembre 2021

Regardez la conversation de George Will avec Alex Witt de MSNBC, ci-dessous.

