Quand l’Amérique se remettra-t-elle au travail? ⋆ 10z viral

Il y a un an, alors qu’il devenait clair que les États-Unis étaient en proie à une pandémie dévastatrice, nous avons perdu 21 millions d’emplois. Maintenant, nous nous remettons de Covid-19, mais les travailleurs ne se précipitent pas vers le plein emploi au rythme attendu par les économistes. Que ce passe-t-il?

Rétrospectivement, si la pandémie a eu un impact dévastateur sur l’économie américaine, elle a touché certains Américains plus que d’autres. Par exemple, les riches et bien connectés s’en tiraient mieux que les moins fortunés. Si vous étiez avocat, avec une bonne connexion Internet, vous étiez plus en mesure de travailler à domicile qu’un travailleur agricole. Comme autre exemple, certains secteurs d’activité – comme les loisirs et l’hôtellerie – ont perdu des emplois tandis que d’autres – comme les communications – sont restés proches de leur état stable.

Pour le moment, l’économie semble se redresser – le Bureau of Economic Analysis a rapporté: «Le produit intérieur brut (PIB) réel a augmenté à un taux annuel de 6,4% au premier trimestre de 2021.» D’un autre côté, les travailleurs n’ont pas réintégré la population active au rythme prévu – . a noté: «La croissance de l’emploi aux États-Unis a ralenti de manière inattendue en avril, probablement freinée par des pénuries de main-d’œuvre et de matières premières … La masse salariale non agricole n’a augmenté que de 266000 emplois le mois dernier … a laissé l’emploi 8,2 millions d’emplois sous son sommet de février 2020. »

Comme on pouvait s’y attendre – dans un pays profondément polarisé – il y a une explication républicaine de ce qui se passe et une explication démocrate. L’explication républicaine est que les politiques de chômage de l’administration Biden ont dissuadé les travailleurs de rechercher activement un emploi. C’est-à-dire que les républicains considèrent les travailleurs «hésitants» comme des «ciseleurs sociaux»; des gens qui sont intrinsèquement paresseux et préfèrent rester à la maison, toucher des allocations de chômage et «ne rien faire».

Récemment, la Chambre de commerce des États-Unis a exhorté le gouvernement à supprimer les subventions hebdomadaires au chômage. Politico rapporte: «Au moins 14 États, dont le Dakota du Nord, l’Alabama et la Caroline du Sud, ont décidé de supprimer les prestations fédérales sans emploi qui étaient censées durer jusqu’en septembre. La Floride fait partie d’une trentaine d’États qui réinstaurent l’obligation pour les chômeurs de prouver qu’ils recherchent du travail pour bénéficier des prestations de l’État. Le Montana offre des primes de retour au travail aux chômeurs qui acceptent une offre d’emploi. » Dans Alternet, Isaac J. Bailey a écrit: «Un nombre croissant de gouverneurs républicains ont décidé de réduire les prestations de chômage améliorées. Ils prétendent que c’est nécessaire, que c’est la seule façon de faire retourner au travail ceux qui ont reçu des prestations pendant cette pandémie. En bref, ces gouverneurs, ainsi que des économistes conservateurs, se sont convaincus que les travailleurs pauvres préféreraient être sur le chômage plutôt que les cuisines chaudes, attendre sur des tables ou se tenir debout sur leurs oignons pendant plusieurs heures par jour dans les commerces de détail pour gagner des salaires de misère.

L’administration Biden résiste à cette approche: «Il est clair qu’il y a des gens qui ne sont pas prêts et capables de retourner sur le marché du travail», a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen aux journalistes, citant des parents dont les enfants apprennent encore à distance. «Je ne pense pas que l’ajout de l’indemnisation du chômage soit vraiment le facteur qui fait une différence.» »

Les économistes libéraux suggèrent que le problème est élémentaire: les employeurs veulent que les travailleurs reprennent les emplois qu’ils occupaient, avant la pandémie, au même salaire qu’ils recevaient alors. L’économiste du PEV Heidi Shierholz a observé: «Je suggère souvent que chaque fois que quelqu’un dit:« Je ne trouve pas les travailleurs dont j’ai besoin », elle devrait vraiment ajouter,« au salaire que je veux payer ».» Elle a poursuivi: «L’empreinte de une véritable pénurie de main-d’œuvre entraîne une augmentation des salaires. Les employeurs qui font vraiment face à une pénurie de travailleurs qualifiés et intéressés répondront en augmentant les salaires pour attirer ces travailleurs, et les employeurs dont les travailleurs sont débauchés augmenteront les salaires pour retenir leurs travailleurs, etc. Et pour le moment, les salaires n’augmentent pas à un rythme soutenu. Un rythme rapide… Sans surprise, lors d’une récente conférence de presse, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a rejeté les affirmations anecdotiques de pénurie du marché du travail, en déclarant: «Nous ne voyons pas encore une augmentation des salaires. Et on peut supposer que nous verrions cela dans un marché du travail vraiment tendu. ”

Le point de vue démocrate est que les travailleurs hésitent à rentrer en raison de divers problèmes structurels – par exemple, les travailleurs hésitants sont des mères qui s’occupaient de leurs enfants qui, parce que Covid = 19, ne pouvaient pas aller à l’école ou à la garderie. Dans une interview avec Mother Jones, l’économiste Heidi Shierholz a noté: «Il y a des preuves qui indiquent d’autres choses qui pourraient se passer. [that account for labor shortages]. Nous savons que plus d’un quart des écoles étaient toujours fermées à l’apprentissage en personne en avril. L’une des choses que nous avons constatées dans les données d’avril est que… la croissance décevante de l’emploi en avril a été causée par une augmentation des cessations d’emploi, essentiellement des mises à pied et des départs. L’augmentation des mises à pied et des départs était entièrement imputable aux femmes. Cela indique une autre cause, étant donné que les femmes assument toujours la part du lion des responsabilités de soins à domicile. Je pense que les problèmes de santé demeurent également un problème majeur. Avec la distribution du vaccin, cela diminue, mais il y a encore beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé sérieux et légitimes à propos du retour au travail.

Informé du rapport décevant sur l’emploi, le président Biden a déclaré: «Le rapport d’aujourd’hui ne fait que souligner, à mon avis, à quel point les actions que nous entreprenons sont vitales – des contrôles aux personnes qui souffrent, un soutien aux petites entreprises, à la garde d’enfants et à la réouverture de l’école , un soutien pour aider les familles à mettre de la nourriture sur la table. Biden a ajouté que le rapport indiquait la nature à long terme de la reprise économique, affirmant qu’il s’attendait à ce que l’amélioration soit «un marathon», plutôt qu’un «sprint».

Les Américains retournent au travail prudemment. Et exigeant un salaire décent.

