Quand l’Angleterre a joué contre la Hongrie avec des modifications à faire en 2010

Il y a eu différentes manières de mesurer le chemin parcouru par l’Angleterre au cours des dernières années et comment le comportement et les attentes envers l’équipe nationale ont changé. Il y a le fait qu’il y a une équipe que la nation aime et le fait que les demi-finales de la compétition semblent maintenant être une évidence. Mais un autre critère à utiliser pourrait être les prochains adversaires de la Hongrie, et à quel point les choses étaient différentes lorsqu’ils se sont rencontrés il y a plus de dix ans.

Angleterre v Hongrie à l’arrière de la Coupe du monde 2010

Une affaire contrastée

Août 2010, c’est il y a bien longtemps. Roy Hodgson était le nouveau manager de Liverpool. Mikel Arteta était le vice-capitaine d’Everton et Phil Foden avait neuf ans. Contrairement à septembre 2021, l’Angleterre affrontant la Hongrie se déroulerait en amical à Wembley et non en qualification à Budapest. Mais ce n’est pas la seule chose qui marque à quel point les deux réunions sont différentes.

L’Angleterre est entrée dans la Coupe du monde en 2010 dans la bonne humeur. La campagne de qualification avait provoqué l’angoisse de ne pas se qualifier pour l’Euro en 2008. Sous la direction du manager expérimenté Fabio Capello, ils ont regardé l’affaire. Ils avaient des attaquants en forme – Wayne Rooney avait terrifié les défenses européennes et commençait à maîtriser l’art de la tête – à tel point qu’ils pouvaient se permettre de laisser tomber des attaquants brûlants comme Darren Bent et Bobby Zamora pour le tournoi et cela n’a guère fait sensation.

L’Angleterre était présentée aux côtés du Brésil et de l’Espagne comme favorites pour remporter la Coupe du monde. Vient ensuite leur premier match de groupe contre les États-Unis, dans lequel les Trois Lions ont pris une avance de quatre minutes grâce au skipper Steven Gerrard. Mais peut-être que ce qui a suivi aurait dû être considéré comme un précurseur de ce qui allait arriver. Les célébrations de l’Angleterre, à la télévision, ont été tempérées par des images d’ITV, et cela a dégénéré à partir de là. Une erreur de Rob Green plus tard, et ils ont partagé le butin avec les États-Unis, suivi d’un match nul tiède contre l’Algérie.

Soudainement, l’Angleterre est passée des gros bonnets de la Coupe du monde à une élimination ignominieuse. L’élimination précoce a peut-être été empêchée par un but de Jermain Defoe contre la Slovénie, mais l’ignominie se produirait quand même. L’Angleterre a rencontré l’Allemagne en huitièmes de finale, et dans un match également remarquable pour cet effort de Frank Lampard qui n’a pas compté, les Three Lions ont été battus et meurtris à la sortie de la Coupe du monde.

Steven Gerrard aide à payer les réparations

Ainsi, lorsque l’Angleterre a rencontré la Hongrie à Wembley, l’ambiance était différente. L’Angleterre et Capello avaient la responsabilité de faire en sorte que les supporters se soucient à nouveau. Mais pendant une grande partie du jeu, ils avaient l’air tièdes. Pire encore, ils semblaient retenus. L’hésitation des joueurs était évidente. C’était une équipe qui ressentait la pression.

Chaque chance se terminait par un tir faible, une passe effrayée ou un centre sur-compensatoire. Et Michael Dawson, lors de ses débuts en Angleterre, a commis une erreur qui a conduit à un but contre son camp, des ennuis épelés. Mais l’Angleterre répondrait au défi, du capitaine Steven Gerrard. Tout d’abord, un coup de ceinture dans le coin a fait rugir la foule, puis une finition d’habileté et d’intelligence a fait applaudir la foule. L’Angleterre a renversé la vapeur et a fait partir les fans avec un peu d’optimisme.

Une Angleterre différente va à Budapest avec un esprit différent

Les choses ne se sont pas bien passées pour les Trois Lions. Le développement de l’Angleterre au cours de la dernière décennie est la preuve que le progrès n’est pas linéaire. Fabio Capello a démissionné, Harry Redknapp ne s’est pas avéré être le seul, Roy Hodgson a dirigé deux sorties apprivoisées et Sam Allardyce a déjeuné. Tout cela, et une débâcle de joueurs entre les deux.

Mais l’Angleterre est dans une bien meilleure position depuis. Ils ont suivi une défaite en demi-finale de la Coupe du monde 2018 avec une défaite finale aux tirs au but contre l’Italie à l’Euro. Et malgré les scènes sanglantes prévisibles après l’échec de Bukayo Saka en juillet, l’atmosphère autour de l’équipe nationale est différente. Au cours des dernières années, sous Gareth Southgate, l’Angleterre a payé des réparations, et la croyance n’est plus un terme fantaisiste.

