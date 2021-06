Quand l’Angleterre affronte-t-elle l’Écosse à l’Euro 2020 ? Date confirmée pour qu’Auld Enemies s’affronte à Wembley dans une énorme confrontation

L’Angleterre et l’Écosse se préparent à s’affronter lors du Championnat d’Europe réorganisé de cet été.

L’Euro 2020 a été reporté à plus tard cette année suite aux impacts du verrouillage du COVID-19.

L’Écosse affrontera l’Angleterre aux Championnats d’Europe réorganisés de cet été

Le tirage au sort de la phase de groupes du tournoi s’est achevé en novembre 2019 et a placé l’Angleterre dans le groupe D avec la Croatie et la République tchèque.

La place finale a été tirée au sort en tant que vainqueur du play-off Path C, les qualifications n’étant pas encore entièrement décidées.

L’Écosse était dans cette voie et a battu la Serbie aux tirs au but pour réserver sa place au tournoi et un rendez-vous avec Auld Enemies England.

Angleterre v Ecosse : c’est quand ?

L’Euro 2020 débutera le vendredi 11 juin.

L’Angleterre affrontera la Croatie lors de son match d’ouverture du Groupe D le 13 juin, tandis que l’Écosse affrontera les Tchèques lors de leur premier match nul un jour plus tard.

Ensuite, ce sera le grand match alors que l’Angleterre affrontera l’Écosse à Wembley le Vendredi 18 juin.

Il débutera à 20 heures sous l’arche à Londres avec 22 500 fans présents et sera une répétition de leur rencontre classique à l’Euro 96.

L’Angleterre a gagné ce jour-là 2-0 grâce aux buts d’Alan Shearer et Paul Gascoigne.

Les dernières rencontres entre l’Angleterre et l’Écosse ont eu lieu lors des qualifications pour la Coupe du monde 2018.

Les Three Lions ont gagné 3-0 à Wembley avant un match nul 2-2 à Hampden Park.

Angleterre contre Ecosse : Qu'est-ce qui a été dit ?

Le patron de l’Angleterre Gareth Southgate : « Quel match. Cela rend nos vies plus compliquées à coup sûr.

“Ce sera, espérons-le, une occasion fantastique avec les fans, mais c’est la seule chose qu’aucun de nous ne peut contrôler.

« Je suis ravi pour eux. Je suis particulièrement content pour Steve Clarke. C’est un gars formidable et il a fait un excellent travail.

«Ce sera un jeu d’enfant.

«Ils ont une équipe qui s’améliore rapidement avec beaucoup de joueurs qui ont émergé au cours des deux ou trois dernières années. Les goûts de John McGinn, Scott McTominay, Kieran Tierney, Andrew Robertson.

L’Angleterre contre l’Écosse sera une répétition de leur rencontre classique à l’Euro 96