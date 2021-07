Quand l’Angleterre jouera-t-elle ensuite ? Date, heure et cotes pour la demi-finale de l’Euro 2020 du Danemark

L’Angleterre a remporté une victoire 4-0 sur l’Ukraine en quarts de finale samedi (Photo: .)

L’Angleterre est en demi-finale de l’Euro 2020 après sa victoire éclatante 4-0 contre l’Ukraine samedi soir et le Danemark les attend dans les quatre derniers.

Deux buts de Harry Kane et un chacun de Harry Maguire et Jordan Henderson ont donné aux Three Lions la victoire en quart de finale à Rome et une énorme quantité d’élan alors qu’ils retournent à Londres pour tenter de gagner une place en finale.

Le Danemark s’est remis de ses deux premiers matches de la compétition pour en remporter trois au rebond, dont une victoire 2-1 sur la République tchèque samedi, ce qui les amène à Wembley.

Après l’horrible défaite de Christian Eriksen lors de son match d’ouverture de la compétition, le Danemark est sur une victoire émotionnelle et impressionnante et posera probablement un test beaucoup plus difficile à l’Angleterre que l’Ukraine.

Cependant, alors qu’ils ont battu les Tchèques, le Pays de Galles et la Russie, ils ont déjà échoué contre la Finlande et la Belgique, tandis que l’Angleterre n’a pas encaissé de but lors de ses cinq matches jusqu’à présent.

Quand est l’Angleterre contre le Danemark?

Le match débutera à 20 heures le mercredi 7 juillet au stade de Wembley.

Équipe nationale d'Angleterre



Chaîne de télévision Angleterre vs Danemark et diffusion en direct

ITV 1 diffusera le jeu en direct avec une couverture à partir de 18h30 et une diffusion en continu disponible sur ITV Player.

Cotes Angleterre vs Danemark

4/6 Angleterre

27/10 Tirage au sort

9/2 Danemark

Cotes gracieuseté de Betfair

Angleterre vs Danemark en tête-à-tête lors des cinq dernières rencontres

14 oct. 2020 : Angleterre 0-1 Danemark – Ligue des Nations

08 sept. 2020 : Danemark 0-0 Angleterre – Nations League

05 mars 2014 : Angleterre 1-0 Danemark – Amical

09 février 2011 : Danemark 1-2 Angleterre – Amical

17 août 2005 : Danemark 4-1 Angleterre – Amical

