Quand l’as de Liverpool pourrait-il revenir et qu’est-ce qui a été dit? Un jeune de 18 ans souffre d’une « douleur massive » mais est sorti de l’hôpital après l’affrontement à Leeds

Harvey Elliott a été laissé dans une « douleur massive » après s’être luxé la cheville lors de la victoire de Liverpool en Premier League contre Leeds et va maintenant entamer le long chemin de la récupération.

Le défenseur de Leeds Pascal Struijk, qui a reçu un carton rouge pour l’infraction, a semblé déconcerté par l’incident, mais Jurgen Klopp et Mohamed Salah ont mené les manifestations alors que le jeune de 18 ans était étiré du terrain d’Elland Road.

.

Elliott a subi une fracture présumée de la cheville

Telle était la nature horrible de la blessure, Sky Sports n’a montré aucune rediffusion de l’incident alors qu’Elliott était allongé au sol dans un tel inconfort.

Les physios se sont immédiatement précipités au secours du jeune, qui avait connu un bon début de saison pour les Reds.

Bien qu’il reste à voir combien de temps il sera absent, la douleur gravée sur son visage alors qu’il était consolé par Salah suggère qu’il pourrait s’écouler un certain temps avant de revoir la starlette.

Elliott a posté un selfie d’une ambulance immédiatement après et a écrit : « Merci pour les messages les gars ! Route vers le rétablissement. YNWA. »

.

Struijk a reçu un carton rouge pour le défi

«C’est une mauvaise blessure. Cheville, j’ai entendu dire qu’elle était luxée et ils n’ont pas pu la remettre en place. Il est à l’hôpital, alors maintenant nous devons attendre », a déclaré Klopp.

« Il a rejoué un match incroyable. C’est un joueur incroyable. Maintenant, il est sorti. Est-ce que je veux qu’un si jeune garçon vive cela si tôt dans sa carrière ? Non. Mais maintenant c’est le cas et nous devons être là et nous y serons.

Le patron de Liverpool a ajouté : « Nous jouerons sans lui, mais nous l’attendrons aussi car c’est un joueur de haut niveau.

.

Elliott a connu un bon début de saison avant sa blessure

“[He was in] douleur massive, choc pour lui, pour nous et on n’en sait pas plus. Nous devons attendre.

«Je ne peux plus sentir le jeu. Harvey éclipse tout.

Liverpool a confirmé qu’Elliott était sorti de l’hôpital.

Ils ont ajouté dans le communiqué: «Elliott devra subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours et le club proposera une nouvelle mise à jour sur son pronostic en temps voulu.

“Harvey, sa famille et le Liverpool FC tiennent à remercier les ambulanciers paramédicaux et tout le personnel de l’infirmerie générale de Leeds pour les soins et les traitements prodigués.”