Quand le bombardier de bronze reviendra-t-il? Va-t-il combattre à nouveau Tyson Fury? Qu’en est-il de Dillian Whyte, Anthony Joshua et Andy Ruiz Jr?

Deontay Wilder reste impatient de revenir sur le ring bientôt alors qu’il cherche à mettre un 2020 difficile derrière lui.

Le ‘Bronze Bomber’ a perdu son titre WBC de longue date contre le féroce rival Tyson Fury l’année dernière lors d’un match revanche passionnant à Las Vegas.

Ryan Hafey / PBC

Deontay Wilder a hâte de revenir sur le ring

Fury a réalisé une meilleure performance en carrière pour détruire Wilder et réclamer sa ceinture.

Wilder a voulu un troisième affrontement avec le “ Gypsy King ” et la chance de venger cette défaite choc.

Mais les difficultés entourant le verrouillage du COVID-19 et la politique de la boxe ont signifié qu’aucun accord n’a été conclu et Fury est maintenant passé à autre chose.

Wilder a déclaré qu’il intenterait une action en justice pour obtenir un combat de trilogie, mais cela commence à paraître improbable et l’Américain de 35 ans devra peut-être faire d’autres plans.

Deontay Wilder a perdu contre Tyson Fury en février 2020 Deontay Wilder combattra-t-il à nouveau Tyson Fury?

Wilder insiste sur le fait qu’il est toujours à la recherche de son prochain combat alors que les rumeurs circulent selon lesquelles il pourrait prendre sa retraite au milieu des problèmes liés à l’obtention d’un adversaire de haut niveau.

Il a dit: «Nous y sommes pour une raison. Je l’aime. J’adore ça, mais la confiance est difficile à trouver parce que c’est de l’argent.

“Aux grands maux les grands moyens. C’est un sport que j’aime et je vais continuer à le faire et à y montrer ma grandeur.

«J’ai beaucoup de choses que je veux faire dans ce sport. Mais la politique joue un grand rôle dans certaines choses. Sociétés de gestion, de promotion.

«Certains gars ne veulent pas que leurs combattants combattent certains gars parce qu’ils planifient pour leurs gars. C’est beaucoup de choses qui se passent. La boxe est une sale affaire, mec.

Avant ces commentaires, Wilder avait déclaré qu’il serait en mesure de faire face à Fury à tout moment, mais pensait que ses anciens rivaux n’étaient pas un “ homme de parole ”.

Il a dit: «Nous n’allons pas nous asseoir et attendre un lâche qui a une obligation à remplir mais qui s’en est enfui.

«Nous n’allons pas rester assis, nous devons revenir sur le ring. J’ai beaucoup de fans qui attendent avec impatience que je revienne sur le ring et que je fasse ce que je fais de mieux.

«Je suis prêt depuis septembre. Vous n’êtes pas un homme de parole, vous ne remplissez pas votre obligation.

«Je t’ai aidé, j’ai mis des millions dans ta poche, je t’ai rendu pertinent, maintenant il est temps pour toi de faire la même chose, c’est tout ce que nous disons.

Mark Robinson / Salle de match

Anthony Joshua est toujours sur le radar de Deontay Wilder À qui d’autre Deontay Wilder pourrait-il faire face ensuite?

Dillian Whyte a appelé Wilder après sa victoire par élimination directe contre Alexander Povetkin en mars.

Whyte a déclaré sur Instagram: «Je veux punir Deontay Wilder. Le lâche est plein de peur. Viens me voir clown de la fraude.

Avant la victoire contre Povetkin, Whyte a déclaré: «Je pourrais combattre Deontay Wilder maintenant, peu importe. Je n’ai pas besoin de battre Povetkin pour combattre Deontay Wilder.

«La seule chose que Deontay Wilder détenait était le championnat des poids lourds du monde.

«Ce n’était pas un gros tirage au sort, il n’était pas un gros vendeur de billets. Il ne vendait même pas des arènes en Amérique et il est américain.

“Donc il n’était pas un grand tirage au sort, il avait juste la ceinture et il a perdu la ceinture, donc il n’a plus rien maintenant.”

Pendant ce temps, Wilder a confirmé qu’il espérait toujours combattre Anthony Joshua et Andy Ruiz Jr dans les années restantes de sa carrière.

Il a dit: «Vous savez, ceux au sommet que je n’ai pas combattus, n’ont pas mis la main dessus, c’est ce que je veux.

«Je sais que c’est un peu boiteux, pour ne pas nommer de nom, mais quiconque à qui je ne suis pas confronté au sommet, je parle de vous.

Lorsqu’on lui a demandé si Joshua et Ruiz Jr étaient les principales cibles, Wilder a répondu: «Ouais.

«Tout combattant qui est au sommet que les gens ne m’ont pas vu combattre et que les gens veulent vraiment me voir combattre, c’est contre qui je veux me battre.

«Je peux m’asseoir ici et nommer des noms toute la journée, c’est la partie la plus facile.

«Je vais juste aller au sommet, si c’est quelqu’un que je n’ai pas combattu, c’est contre qui je veux me battre.

«Je veux nettoyer la division. Les gens pensent que je suis parti ou que j’ai arrêté de boxer. Je ne l’ai pas fait.