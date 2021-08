Quand le combat pourrait-il avoir lieu ? YouTuber et Love Island jouent sur la même carte face à Tyron Woodley et Anthony Taylor

in

Jake Paul cherchera à étendre son record professionnel invaincu lorsqu’il affrontera l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley ce week-end.

Mais le controversé YouTuber, alias “The Problem Child”, a peut-être déjà un œil sur son prochain adversaire avec son rival Tommy Fury sur l’undercard.

Esther Lin/SHOWTIME

Jake Paul a une fiche de 3-0 (3 KO) en tant que boxeur professionnel

Le couple est enfermé dans une guerre des mots au cours des derniers mois, mais ils ne s’affronteront pas dimanche.

Paul – qui a détruit l’ancien champion de l’UFC Ben Askren lors de son dernier combat – affrontera désormais une autre star d’élite du MMA à Woodley lors de l’événement principal.

Pendant ce temps, la star de Love Island, Fury, affrontera l’ami et partenaire d’entraînement de Jake, Anthony Taylor, sur l’undercard.

Mais quand pourrions-nous voir les deux ennemis des médias sociaux s’affronter ensemble sur le ring? talkSPORT.com jette un œil…

Il semble acquis d’avance que Fury et Paul rencontreront Jake Paul contre Tommy Fury : quand cela pourrait-il arriver ?

Une date officielle ne sera pas confirmée avant l’annonce du combat, mais les fans peuvent espérer voir la paire s’affronter en 2022.

Depuis qu’il est devenu professionnel, Paul a eu deux combats par an dont un en hiver ou au printemps avant un second en été et en automne.

Fury, 22 ans, a quant à lui eu moins de quatre mois entre chacun de ses quatre derniers combats professionnels et serait impatient d’y aller.

Il a récemment déclaré à talkSPORT qu’il pensait que son apparition sur l’undercard de Paul montrait son intention d’organiser un combat entre eux ensuite.

Au cours de leurs allers-retours sur les réseaux sociaux, Paul, 24 ans, a même fait référence à la petite amie de Fury – Molly-Mae Hague – qui, selon beaucoup, ne faisait que motiver davantage « TNT ».

Et un combat semble assez simple à réserver après que Fury a signé un accord de deux combats avec le diffuseur américain Showtime – qui a encré Paul sur leur réseau plus tôt cette année.

Promotions Queensberry

Fury a maintenant une fiche de 6-0 (4 KO) en tant que boxeur professionnel Jake Paul contre Tommy Fury : Qu’est-ce qui a été dit ?

“Je le vois comme un adversaire potentiel à l’avenir”, a déclaré Paul à James Savundra de talkSPORT.

« Il doit passer par mon partenaire d’entraînement Anthony Taylor – je pense qu’il sous-estime fortement les compétences d’Anthony.

“Et je pense personnellement qu’Anthony va battre Tommy et bouleverser le monde entier.

«Mais je voulais voir si Tommy se mettrait à la hauteur, mettrait son argent là où est sa bouche.

“Parce qu’il dit qu’il veut me combattre, il dit qu’il veut faire de plus gros combats et s’impliquer sur le marché américain.

« Il est maintenant temps de briller, voyons de quoi vous êtes fait. »

Fury est à l’origine de l’affrontement de Paul avec Tyron Woodley

Lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait de combattre Paul ensuite, Fury a déclaré à talkSPORT: «C’est le plan.

« C’est pourquoi je m’entraîne si dur, c’est pourquoi je fais tout correctement.

« Si Dieu le veut, je passe mon test et si Dieu le veut, il passe son test.

“Nous pouvons le faire parce qu’il ne me met pas sur le undercard pour le bien de ma santé, c’est sûr.”