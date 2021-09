Quand le combat pourrait-il avoir lieu ? Youtuber offre à la star de Love Island 1 million de dollars de sa « propre poche » après avoir vaincu Tyron Woodley

Jake Paul est fermement à la recherche de son prochain adversaire après avoir battu l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley le mois dernier.

Le controversé YouTuber, alias “The Problem Child” a une fiche de 4-0 en tant que pro, et a fermement jeté son dévolu sur la star de Love Island, Tommy Fury.

GETTY

Jake Paul a une fiche de 4-0 (3 KO) en tant que boxeur professionnel

Fury faisait partie de l’undercard de Paul alors qu’il battait Anthony Taylor en août avant d’appeler immédiatement la star de la boxe devenue Youtuber.

Mais quand pourrions-nous voir les deux ennemis des médias sociaux s’affronter ensemble sur le ring? talkSPORT.com jette un œil…

Paul et Fury se sont tiré dessus à travers les médias. Vont-ils se battre ? Jake Paul contre Tommy Fury : Quand cela pourrait-il arriver ?

Une date officielle ne sera pas confirmée avant l’annonce du combat, mais les fans peuvent espérer voir la paire s’affronter en 2022.

Paul a récemment envoyé à Fury un ultimatum, lui proposant de lui payer 1 million de dollars de son « propre argent » pour que le combat ait lieu.

Fury a révélé qu’il avait rejeté DEUX offres pour combattre la star des médias sociaux, affirmant qu’elles “ne valaient pas la peine de sortir du lit pour”.

Le frère cadet du roi de la WBC Tyson a déclaré à talkSPORT cet été qu’il pensait que son apparition sur l’undercard de Paul montrait l’intention de se battre entre eux ensuite.

Au cours de leurs allers-retours sur les réseaux sociaux, Paul, 24 ans, a même fait référence à la petite amie de Fury, Molly-Mae Hague, en la traitant de “poisson-chat”.

Et un combat semble assez simple à réserver après que Fury a signé un accord de deux combats avec le diffuseur américain Showtime – qui a encré Paul sur leur réseau plus tôt cette année.

Paul avait déjà été lié à des combats avec son compatriote YouTuber KSI après que le Britannique ait eu raison de son frère aîné Logan en novembre 2019.

Tommy a affirmé que l’offre de Paul ne valait pas la peine de penser à Jake Paul v Tommy Fury : Qu’est-ce qui a été dit ?

Dans un article sur les réseaux sociaux intitulé “Mon dernier message à Tommy Fury”, Paul a déclaré: “C’est la dernière fois que je parle de ce gars si nous ne finissons pas par nous battre parce que je commence à avoir p* désactivé.”

« Tommy est sur le point de tâtonner le plus gros sac de sa vie. Tommy, je t’ai rendu célèbre, je t’ai donné le plus gros salaire [reportedly $1million] de ta vie.

«Je t’ai donné la chance de briller devant le monde et maintenant je propose de quadrupler le plus gros salaire de ta vie que je t’ai donné pour te battre.

« C’est ce qui se passe lorsque vous donnez du poids et de l’ego à quelqu’un, il commence à penser qu’il est meilleur qu’il ne l’est en réalité.

« J’ai des dizaines d’autres combattants qui m’appellent chaque semaine, Tommy. Vous êtes remplaçable.

Amanda Westcott/Showtime

Paul a remporté la victoire contre Woodley par décision partagée

Fury: «Je voulais juste venir ici et aborder quelques choses que Jake Paul a dit que j’ai refusé deux offres pour le combattre.

“C’est vrai, car ces offres ne valaient même pas la peine d’être abordées, et maintenant il est sorti et a dit qu’il voulait me donner 1 million de livres sterling pour le combattre et je veux juste dire ceci.

«Pour tout le monde, 1 million de livres sterling pour un combat de cette ampleur ne vaut même pas la peine de sortir du lit, ce combat va rapporter des millions et des millions de livres.

“Je ne peux pas marcher dans la rue sans que personne ne me demande quand combattez-vous Jake Paul, alors tant que vous ne voulez pas faire une offre sérieuse et la mettre sur la table, nous ne pouvons pas penser à nous battre avec mon pote.”