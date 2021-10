Vous l’avez probablement déjà entendu : Covid-19 ne va pas disparaître. Le large consensus parmi les experts est qu’il n’est pas réaliste de penser que nous allons éradiquer totalement ce virus. Nous le verrons cependant passer de la phase pandémique à la phase endémique.

Cela signifie que le virus continuera de circuler dans certaines parties de la population mondiale pendant des années, mais sa prévalence et son impact redescendra à des niveaux relativement gérables, de sorte qu’il s’agira davantage d’une grippe que d’une maladie mondiale.

Pour l’instant, « nous devons nous rappeler que nous sommes toujours dans une pandémie avec ce virus », a déclaré Jen Kates, directrice de la politique mondiale de santé et de VIH à la Kaiser Family Foundation. « Nous ne sommes pas encore à un point où nous vivons avec un Covid endémique. Quand nous arriverons à ce point, cela sera beaucoup plus facile, mais nous n’en sommes pas là. »

Alors, comment saurons-nous quand nous y sommes ? Y a-t-il un seuil clair ou une métrique magique qui nous le dira, objectivement et indéniablement ?

Oui et non.

Pour qu’une maladie infectieuse soit classée dans la phase endémique, le taux d’infections doit plus ou moins se stabiliser au fil des années (bien que des augmentations occasionnelles, par exemple en hiver, soient attendues).

« Une maladie est endémique si le nombre reproducteur est stable à un. Cela signifie qu’une personne infectée, en moyenne, infecte une autre personne », a expliqué l’épidémiologiste de l’Université de Boston, Eleanor Murray. «Pour le moment, nous sommes loin de cela. Chaque personne infectée infecte plus d’une personne.

C’est en grande partie dû à la variante delta hyper-contagieuse et au fait que la plupart de la population mondiale n’a pas encore d’immunité – que ce soit par la vaccination ou l’infection – donc la sensibilité est toujours élevée. (Pendant un certain temps, on avait espéré que l’arrivée des vaccins signifierait que nous pourrions atteindre l’immunité collective, c’est-à-dire lorsqu’une population suffisante a acquis l’immunité pour conférer une protection à tout le monde. Mais ces espoirs ont été anéantis car nous avons échoué vacciner suffisamment de personnes et des variantes plus contagieuses ont largement circulé.)

Mais réduire le nombre de reproduction du virus à un n’est que « le strict minimum » pour obtenir la classification endémique, a déclaré Murray. D’autres facteurs entrent également en jeu – et l’évaluation de ces facteurs est une affaire plus subjective.

En général, un virus devient endémique lorsque nous – experts de la santé, organismes gouvernementaux et public – décider collectivement que nous sommes d’accord pour accepter le niveau d’impact du virus. Et évidemment, c’est une chose délicate : les gens différeront quant à ce qui constitue un niveau acceptable.

Les multiples facteurs qui déterminent quand une maladie est endémique

Le pire résultat d’une infection par un virus est évidemment la mort. La grippe, par exemple, tue entre 12 000 et 52 000 Américains chaque année, selon les estimations du CDC.

Ce chiffre est-il « acceptable » ou trop élevé ?

« La façon dont j’y pense, même avec la grippe, c’est trop », m’a dit Joshua Petrie, épidémiologiste à l’École de santé publique de l’Université du Michigan.

Mais en tant que société, nous avons implicitement décidé que nous accepterions ce niveau de mortalité plutôt que de prendre des mesures pour le réduire, par exemple en portant des masques en hiver ou en rendant obligatoires les vaccins contre la grippe.

De même, avec Covid-19, les gens seront en désaccord sur ce qui constitue un niveau de mortalité « acceptable ».

« Je ne suis pas encore prêt à dire quel est le point de référence approprié, mais il est certainement beaucoup, beaucoup plus bas que là où nous sommes et beaucoup plus proche de l’endroit où se trouve la grippe », a déclaré Kates.

Parce que les pandémies ne se terminent pas par une maladie qui s’estompe, et les pandémies ne se terminent pas avec la possibilité pour tout le monde d’oublier complètement la maladie. Les pandémies prennent fin lorsque nous décidons du nombre de décès et de maladies dont nous sommes satisfaits. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c’est trop de mort. pic.twitter.com/yRGoZ2euEd – Dr Ellie Murray, ScD (@EpiEllie) 1er octobre 2021

La mortalité n’est pas le seul type d’impact que nous devons prendre au sérieux. Covid-19 peut entraîner des symptômes à long terme dans une minorité de cas – les estimations vont de 10 à 30% chez les personnes non vaccinées, avec un petit nombre de personnes vaccinées également touchées. Les symptômes, comme le brouillard cérébral, la perte de mémoire et la fatigue, sont parfois si débilitants que la maladie est reconnue comme un handicap en vertu de l’Americans with Disabilities Act. Les raisons pour lesquelles certaines personnes ont un « long Covid » et d’autres se rétablissent rapidement ne sont toujours pas bien comprises, et la voie vers des traitements efficaces pour les long-courriers est incertaine.

Pour déterminer l’endémicité, Murray a déclaré qu’elle examinerait la disponibilité des traitements pour les long-courriers ainsi que des traitements pour les personnes aux premiers stades de la maladie (la pilule de Merck, le molnupiravir, qui, selon le géant pharmaceutique, réduit de moitié les hospitalisations pour les personnes à risque patients, il semble que cela sera utile à cet égard). Elle tiendrait également compte d’autres facteurs tels que la capacité des soins intensifs et des lits d’hôpital, les problèmes de chaîne d’approvisionnement et si l’utilisation de médicaments pour Covid-19 nuit à l’approvisionnement de ces médicaments pour d’autres maladies chroniques qu’ils traiteraient normalement.

« Ce que vous voulez, c’est arriver à un stade où vous n’avez pas à vous soucier des perturbations à cause de Covid », m’a dit Murray. « La pandémie est terminée lorsque les crises s’arrêtent – ​​pas seulement lorsque nous atteignons un certain niveau de mortalité. »

Encore une fois, cependant, déterminer quand quelque chose cesse d’être une crise peut être un peu subjectif.

Aurons-nous une déclaration officielle disant que l’état d’urgence est terminé ?

En mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le nouveau coronavirus était une pandémie. Peu de temps après, le gouvernement américain a déclaré une urgence nationale. Puis, un par un, les États ont emboîté le pas.

À mesure que nous nous dirigeons vers l’endémicité, nous pouvons nous attendre à voir ce processus se dérouler à l’envers, m’ont dit des experts.

Premièrement, nous verrons probablement des États individuels déclarer la fin de l’urgence (certains États l’ont déjà fait). Ce sera décalé. Certaines zones, notamment celles où les taux de vaccination sont élevés, atteindront une approximation raisonnable de l’endémicité plus tôt que d’autres.

Au niveau national, « le CDC pourrait retirer notre état d’urgence aux États-Unis si les cas restent faibles à un moment donné dans le futur », a déclaré Tara Smith, épidémiologiste à la Kent State University.

« Mais nous avons encore un long chemin à parcourir pour contrôler le virus dans le monde », a-t-elle ajouté. « Une pandémie par nature est mondiale, et alors que nous nous en sortons mieux aux États-Unis et dans d’autres pays riches, la disponibilité des vaccins dans de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire a été atroce. »

L’OMS finira par déclarer la fin de la pandémie mondiale, tout comme elle l’a fait dans le passé pour, disons, la pandémie de « grippe porcine » H1N1. Il ne faut pas s’attendre à entendre la déclaration de l’OMS de si tôt.

Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avancer dans votre vie en attendant.

Si vous vivez aux États-Unis, « c’est certainement possible » que votre région soit raisonnablement classée comme étant en phase endémique en 2022, a déclaré Petrie. Le moment venu, le service de santé de votre État et les autorités locales feront probablement une annonce, basée en partie sur le nombre objectif de reproduction du virus et en partie sur les critères plus subjectifs ci-dessus.

Et jusque-là ? Plutôt que de considérer l’endémicité comme un interrupteur marche-arrêt l’année prochaine, envisagez de la considérer comme un gradateur, m’a dit Petrie. Il prévoit de garder un œil sur le suivi des données du comté du CDC pour surveiller les niveaux de transmission locaux. Lorsque son comté ne sera plus dans la zone rouge, il commencera à se sentir plus à l’aise pour faire plus d’activités publiques. Nous avons tous différents niveaux de tolérance au risque, donc, pendant un certain temps encore, nous ferons nos propres choix subjectifs quant aux seuils qui nous semblent suffisamment sûrs.

« Alors que nous passons à un niveau plus endémique », a-t-il déclaré, « je pense qu’ajuster votre comportement en fonction de ce qui se passe localement a beaucoup de sens. »

Une version de cette histoire a été initialement publiée dans le bulletin Future Perfect. Inscrivez-vous ici pour vous abonner !