Quand le dernier Stylebender reviendra-t-il? Le champion des poids moyens de l’UFC aura-t-il un match revanche avec Robert Whittaker?

in

Israel Adesanya a prouvé sa domination dans la division des poids moyens lorsqu’il a totalement surclassé Marvin Vettori en juin.

C’était le premier combat de The Last Stylebender à défendre son titre à 185 livres après sa tentative infructueuse de remporter la ceinture des poids légers et de devenir un double champion.

GETTY

Israel Adesanya a prouvé sa domination des poids moyens en battant Marvin Vettori en juin

Vettori avait auparavant dirigé Adesanya plus près que quiconque chez les poids moyens lorsqu’ils se sont rencontrés en 2018 et le Kiwi d’origine nigériane n’a dépassé l’Italien qu’avec une victoire par décision partagée.

Cependant, à cette occasion et dans un cinq rounds, Adesanya est reparti avec un grand nombre de rounds et un blanchissage 50-45.

Et le joueur de 32 ans a immédiatement appelé son grand rival Robert Whittaker pour un match revanche après avoir initialement battu le Reaper pour remporter le titre en 2019.

Depuis lors, Whittaker, 30 ans, a battu trois des meilleurs prétendants des poids moyens à Darren Till, Jared Cannonier et Kelvin Gastelum pour gagner un autre coup.

Tel que rapporté par MMA Fighting, Adesanya a déclaré: “Eh bien, vous savez, le vieux mozzie, mon ennemi juré, cet autre c ** t, quel est son nom?”

« Whittaker. Bobby Knuckles. Je l’ai assommé deux fois. . . Je ne sais pas ce qui va se passer avec toute cette histoire de COVID, mais nous devons le renvoyer à Auckland.

Nous devons ramener ça sur mon territoire cette fois. Je te dirai quand c’est. Vous n’avez pas le droit de décider, c’est moi qui décide – pourquoi ? Je suis le roi de la mère*****, salope. »

GETTY

La frappe d’Israël Adesanya était d’un tout autre niveau que celle de Marvin Vettori Quand Israël Adesanya reviendra-t-il ?

Le président de l’UFC, Dana White, a confirmé qu’Adesanya défendrait ensuite son titre des poids moyens contre Whittaker avec un combat prévu cette année.

“C’est ce que j’aime chez Adesanya”, a déclaré White.

“Adesanya, avant que ce combat ne se produise, il y a peut-être deux ou trois jours, nous avons entendu dire que” je veux me battre à nouveau en octobre “.

«Il n’a même pas encore combattu et ce gamin parle déjà de son prochain combat. J’aime ça. Adesanya est devenu un champion très dur à cuire pour nous. Alors oui, nous trouverons lui et Whittaker dès que possible.

. – .

Robert Whittaker a riposté après avoir perdu le titre contre Adesanya en 2019 Le match revanche avec Robert Whittaker sera-t-il retardé ?

La deuxième rencontre entre les deux devait initialement avoir lieu à l’UFC 268 en novembre dans l’emblématique Madison Square Garden.

Mais les restrictions COVID-19 ont forcé la promotion à changer ses plans avec Adesanya v Whittaker 2 qui devrait être reporté à 2022.

Le manager de Whittaker, Titus Day, a déclaré au Daily Telegraph : « On avait dit à Rob qu’il se battrait au Madison Square Garden.

«Mais il y a eu des problèmes depuis et cela ne peut pas arriver. Apparemment, Adesanya pourrait entrer en Amérique pour le combat, mais il n’aurait pas pu retourner en Nouvelle-Zélande immédiatement après.

«Donc, même si nous savons que le combat va avoir lieu, il s’agit maintenant de savoir quand. Malheureusement, étant donné tout ce qui se passe actuellement avec COVID en Australie et en Nouvelle-Zélande, ce ne sera peut-être pas avant le début de l’année prochaine. »

Jon Jones est impliqué dans une guerre des mots avec Adesanya depuis des années Adesanya pourrait-il faire face à un autre adversaire ? Combattra-t-il Jon Jones ?

L’entraîneur d’Adesanya, Eugene Bareman, a affirmé que tout retard dans un combat pour le titre avec Whittaker pourrait faire disparaître l’Australien né en Nouvelle-Zélande.

S’exprimant sur le podcast It’s Time for Sports, il a déclaré: “Une chose qui semble très improbable, c’est que nous puissions obtenir un bon pour rentrer dans ce pays cette année.

“C’est finalement le nœud du problème, pas l’adversaire. Nous ne nous soucions pas de l’adversaire. ça peut être Robert [Whittaker], ce n’est peut-être pas Robert.

«Je l’ai déjà dit, en ce qui me concerne, Robert est en compétition avec tout le monde pour cette place. Mais nous ne pouvons pas rentrer dans le pays cette année, il faudra donc le repousser à l’année prochaine.

«Et, malheureusement pour Robert et son équipe, cela les met dans une situation vraiment malheureuse.

«Parce qu’entre tout cela, quelqu’un d’autre pourrait lever la main et être un combat bien meilleur et plus délicieux. Imaginez si Darren Till remportait deux victoires ? Alors Robert, tu en reviens un.

Adesanya lui-même a révélé qu’il était sûr à 100% qu’il combattrait Jon Jones, mais il doute que Bones le rejoindra chez les poids lourds.

Il a déclaré à Ariel Helwani sur The MMA Hour de MMAFighting : « Je le vois. Je le vois à 100 pour cent.

« Mais c’est le truc. Vous devez savoir quand les tenir, vous devez savoir quand les plier, et la chanson n’est pas encore terminée. Alors restez à l’écoute.

« Nous nous battrons un jour. Je ne sais pas où ni comment cela va se passer. J’ai juste une idée de ce qui va se passer.

“Mais oui, voyez s’il prend d’abord du poids. Voyez s’il prend d’abord du poids et s’occupe de ces gars là-bas. Je pense qu’il peut, mais pense-t-il qu’il peut ?