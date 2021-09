Quand le gentil géant régnait sur le monde progressif

Bien que partageant un titre avec le roman de Graham Greene de 1940, Le sixième album de Gentle Giant, The Power And The Glory n’a pas été délibérément nommé d’après ce nom – peut-être une surprise étant donné le nombre de liens littéraires que vous pouvez trouver dans leur catalogue. Cela ne veut pas dire que le groupe n’avait pas de grands concepts en tête lorsqu’ils se sont installés pour enregistrer l’album entre décembre 1973 et janvier 1974. Avec le scandale du Watergate qui faisait rage, Gentil géant se sont tournés vers le pouvoir politique – en particulier ceux qui en abusent.

Deux albums après le départ du co-fondateur multi-instrumentiste Phil Shulman, le groupe s’était installé dans un nouveau groove… Qui, d’une certaine manière, était l’ancien groove. Bien que, dans l’ensemble, il y ait moins d’influence de la Renaissance, une chanson telle que “Cogs In Cogs”, dans sa durée de trois minutes, affiche toutes les caractéristiques du mépris caractéristique de Gentle Giant pour les signatures rythmiques simples. Mais il y a une facilité à jouer sur cet album, comme si le groupe n’essayait pas trop de relier une myriade d’idées ensemble dans une chanson, mais en laissant les choses se dérouler plus naturellement. Malgré cela, cela témoigne de la créativité innée du groupe que The Power And The Glory n’est pas moins imaginatif que leurs sorties précédentes, et est toujours étiqueté par les fans comme l’une de leurs écoutes les plus difficiles.

Bien sûr, le groupe n’a jamais été aussi distrait – le solo de violon dissonant sur “The Face” en est une preuve suffisante. Mais malgré la prolifération des styles exposés, The Power And The Glory est en fait remarquablement cohérent. Il y a une unité de son, en grande partie grâce aux lignes de guitare nettes et précises (quoique souvent lourdes) de Gary Green, ce qui contredit l’idée que cet album n’est pas pour les non-initiés. En effet, après que son prédécesseur, In A Glass House, n’ait pas été sorti en Amérique du Nord, The Power And The Glory est entré dans le palmarès des albums américains le 12 octobre 1974, où il a culminé à la 78e place – la meilleure performance américaine de Gentle Giant pour ce point. Il a également donné naissance à leur premier single commercialisé lorsque la chanson titre, associée à “Playing The Game”, est sortie en novembre.

Si le Mellotron discret qui caractérise l’optimisme de “Aspirations” trouve le groupe dans son état le plus décontracté, alors “The Power And The Glory” est un rapprochement strident signalant le moment où leur protagoniste devient le personnage despotique contre lequel il s’est autrefois injurié. Pourtant, à ce stade de leur carrière, cela aurait également pu servir de marche pour la victoire de Gentle Giant: dans les cercles de prog au moins, le pouvoir et la gloire étaient à eux au milieu des années 70.

