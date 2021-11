Quand le Goldenboy est tombé – Espabox

Marcos Antonio Nogueroles Hernandez

En 2004, Oscar de la Hoya était l’A-face de la boxe. Sans aucun doute, il était devenu le boxeur le plus célèbre du sport.

Depuis la chute de Mike Tyson, personne n’avait généré autant d’attentes et d’argent, qu’il a endossé sur le ring avec de grands combats dans lesquels il a été plusieurs fois vainqueur et quelques fois perdant.

C’était le joli garçon de Las Vegas et il avait réussi à représenter les Latinos et les Américains en même temps. Il avait évidemment beaucoup d’opposants, mais c’est une autre histoire.

En 2003, il avait perdu ses titres de super poids welters dans un match revanche contre Sugar « Shane » Mosley, qui pour beaucoup était le combattant le plus puissant de cette nouvelle ère.

Avec cette porte fermée, il s’est fixé un nouvel objectif : devenir le champion du monde des poids moyens.

S’il réussissait, il serait le premier boxeur à être champion du monde à six poids différents, ce qui était un exploit impressionnant.

Le problème à première vue était la constitution, laissez-moi vous expliquer.

De La Hoya avait commencé au super poids plume et n’avait pas un gros physique pour l’accompagner lorsqu’il s’agissait d’affronter des gars plus gros qui allaient du poids moyen au poids mi-lourd.

Pourtant, l’objectif était trop délicieux pour être laissé de côté pour une double raison : d’abord, apparemment à cause du record professionnel que le Goldenboy atteindrait et ensuite à cause de l’argent. L’argent? , bien sûr, c’est une entreprise.

A cette époque, il y avait deux champions du monde des poids moyens, celui de la WBO était un Allemand nommé Felix Sturm et celui du reste des organisations était Bernard Hopkins, ni plus ni moins.

De la Hoya et Arum, intelligents comme la faim ont vu l’affaire. Premier Oscar affronte l’Allemand en juin et en septembre qu’il s’unit à Hopkins et celui qui gagne est indifférent car ici on gagne tous

.

Le samedi 5 juin arrive et dans la même soirée tous les protagonistes mentionnés se battent. Hopkins affronte Robert Allen, José Luis Castillo combat Lazcano et dans le combat principal, Oscar affronte Sturm. PPV, MGM, ça vous ressemble.

La dispute de la nuit se déroule comme prévu, Hopkins bat Allen.

L’heure de De la Hoya est venue, l’Allemand est un semi-inconnu aux Etats-Unis et en apparence il est un invité de pierre. L’idée est qu’Oscar soit le champion des médias et qu’en septembre il les verra avec Executioner Hopkins. J’imagine Arum comptant les factures.

Le combat est sur le point de commencer, je vois Oscar gonflé, il semble surchargé, il a perdu la finesse qu’il avait dans les catégories inférieures. Devant lui, Sturm se déplace à son poids naturel.

La bataille commence, Óscar est maladroit, il n’est ni rapide ni précis. La sobriété de l’Allemand s’impose peu à peu. Le médaillé de Barcelone ne lui ressemble pas, il est flou, il est une mauvaise copie de lui-même.

Dans les derniers tours, on l’entend dire dans son coin « Je perds ».

Mais il ne perd pas, la fin du combat arrive et il bat Felix Sturm. Oscar de la Hoya, champion du monde des poids moyens.

En septembre, son futur partenaire Bernard Hopkins l’attend et un crochet au foie le jette au sol.

C’est ainsi que la crédibilité se perd dans ce sport.