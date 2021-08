Quand le Grand Ole Opry a viré Hank Williams

Hank Williams était sur la glace avec les organisateurs de l’institution de concert et de diffusion déjà légendaire de Nashville, The Grand Ole Opry, lorsqu’il a poussé sa chance trop loin le 9 août 1952.

Williams était toujours une grande star du disque, mais sa vie personnelle capricieuse et son comportement peu fiable menaient maintenant à de graves récriminations de carrière. Son abus d’alcool prenant parfois le dessus sur lui, il avait déjà manqué de nombreuses apparitions à l’Opry, ainsi que d’autres engagements en concert. En juin, son contrat de film avec MGM a été annulé ; quelques semaines plus tard, lui et sa femme Audrey divorcent pour la deuxième fois, mettant ainsi fin à leur relation mouvementée.

La non-présentation de Hank pour ses fiançailles du 9 août était une de trop pour le manager d’Opry, Jim Denny. Deux jours plus tard, il a licencié Williams, mettant une fin triste à une série qui avait commencé dans une telle gloire seulement trois ans plus tôt, lorsqu’il est devenu le premier interprète de l’histoire d’Opry à recevoir six rappels. La résiliation était potentiellement d’autant plus dommageable que le spectacle avait réservé des artistes pour des engagements dans tout le pays.

Néanmoins, la popularité de Hank auprès des acheteurs de disques s’est poursuivie sans relâche, tout comme sa créativité, du moins pour le moment. Une semaine après l’incident, il est entré dans le classement des pays de Billboard avec ce qui serait son suivant n°1, « Jambalaya (sur le bayou). » Presque simultanément, il écrivait un autre futur favori, “Kaw-Liga”, qui est devenu un autre sommet des charts – mais à ce moment-là, Williams avait expiré, à seulement 29 ans.

L’Opry a souvent déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention que son annulation soit permanente ; de façon poignante, cela avait été conçu comme un signal d’alarme auquel, malheureusement, il n’a pas pu tenir compte. Pendant de nombreuses années, ses fans dévoués ont fait campagne pour que Hank soit réintégré en tant que membre du Grand Ole Opry, en reconnaissance de sa contribution durable à la musique country dans son ensemble.

