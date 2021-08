Quand le hip-hop et le R&B sont entrés en collision lors des débuts de Mary J. Blige

Permettez-nous de nous souvenir d’un chanteur de R&B prometteur de 21 ans qui a créé le modèle du R&B contemporain d’aujourd’hui. Le 28 juillet 1992, Mary J. Blige a sorti son premier album révolutionnaire, What’s The 411?, et a présenté au monde une fusion de crochets R&B et de rythmes hip-hop et un producteur rusé nommé Puff Daddy.

À 18 ans, Blige était la plus jeune artiste et la première femme à signer sur le label hip-hop de MCA, Uptown, fondé par le regretté André Harrell un ancien vice-président de Def Jam qui a signé Blige après l’avoir entendue chanter une version du tube d’Anita Baker de 1986, “Caught Up in the Rapture” et l’a immédiatement signée en 1989.

Un nouveau genre hybride – la soul hip-hop

C’est là qu’elle rencontrera Puff Daddy (Sean Combs), devenu homme d’A&R et producteur qui avait pris les rênes des nouveaux groupes Blige et du quatuor R&B Jodeci. Combs était déterminé à prendre celui de Teddy RileyNouveau Jack Swing‘ et en l’adaptant à la nouvelle génération en superposant des mélodies et des harmonies R&B fluides sur des rythmes hip-hop classiques. Le résultat a été le nouveau genre hybride – la soul hip-hop, que l’on peut entendre sur son remix pour “Come & Talk to Me” de Jodeci et le tube de Mary J., “Real Love”, qui mettait en vedette la voix puissante de Blige sur Audio Two. “Top Billin” bat.

« Puff est venu avec le son. Il est venu avec le hip-hop et Mary est venue avec l’âme. C’était l’âme du hip-hop », se souvient Harrell sur le podcast Rap Radar en 2016. « L’attitude, le style et le talent étaient vraiment la raison d’être d’Uptown Records. Nous ne signerions vraiment pas la personne qui avait du talent mais qui n’avait pas de style ou d’attitude.

Elle avait tout le paquet

Mary J. Blige avait tout. Elle avait le style de la rue, l’arrogance et l’intensité vocale qui manquaient au jeu de rap et de soul dominé par les hommes en 1991. Le hip-hop et le New Jack Swing s’étaient déjà glissés dans les charts pop avec le succès de Boyz II Hommes‘s “Motownphilly” et Lisa Lisa & Cult Jam “Let The Beat Hit ‘Em” tandis que le R&B contemporain était dominé par des ballades puissantes et des femmes comme Whitney Houston, Mariah Carey et Lisa Fischer.

À l’été 1992, Blige a fait sauter le toit des deux, s’affirmant comme la « reine de la soul hip-hop » lorsque What’s The 411 ? est devenu triple platine, engendrant six singles, dont “You Remind Me” et “Real Love” et se vendant à plus de 3,4 millions d’exemplaires. L’année suivante, l’album a été joué indéfiniment sur les radios rap, soul et pop, suivi d’une multitude de remixes qui ont recommencé le cycle.

Alors que beaucoup ont salué Combs comme le succès de Svengali de Blige, en créant soigneusement son image de fly-girl d’à côté et en empilant l’album avec des échantillons stratégiques et une production soignée, ce sont vraiment les prouesses vocales de Blige et la façon dont elle a parlé aux gens dans ses chansons qui ont gagné fidélité des auditeurs.

Le R&B aime sa ballade, mais Blige a apporté un sens du réalisme et du sérieux au cœur de celui-ci, coupant à travers les promesses sucrées du paysage crooner pour devenir le saint patron des cœurs brisés pour les années à venir. Elle était vulnérable mais certainement pas molle et comme Blige l’a dit plus tard au Guardian en 2005, “Je n’avais aucune idée que ma douleur personnelle créerait une si grande base de fans. Tout ce qui me rabaissait était tout ce qui me relevait ».

Blige a apporté un sentiment de maturité émotionnelle et de conscience de soi bien au-delà de ses 21 ans qui a trouvé un écho auprès du public féminin et masculin. Cela a certainement aidé que ses débuts encapsulent la culture hip-hop new-yorkaise de l’époque et présentent plus de 10 échantillons, plusieurs reprises, fonctionnalités et influences allant de Chaka Khan, Ohio Players, Grand Puba, Busta Rhymes, Grover Washington Jr, Biz Markie, Schoolly D et d’innombrables autres.

Une explosion de confiance

Ses débuts ont été une explosion de confiance avec le premier morceau “Leave A Message”, avec juste un montage en cours de battage médiatique de Busta “with an A” Rhymes et différents artistes louant l’album. Le titre est un rappel aux débuts de Blige en tant qu’opératrice téléphonique 4-1-1 et dès le saut, elle le décompose pour le public. Sur ce qui aurait autrement été une ballade lente et douce-amère, le morceau d’échantillonnage de MC Lyte, “Reminisce”, passe directement à la vitesse supérieure avec une saveur New Jack uptempo et présente la voix brute de Blige au sommet – prouvant qu’elle n’avait pas besoin d’un battre pour impressionner.

Bien qu’il ne soit pas la chanson titre, “Real Love” deviendrait la grande percée de Mary et le premier hit pop du top 10, atteignant la 7e place du Billboard Hot 100 et devenant un hymne boom-bap pendant des générations. Juste un an plus tard, le remix serait également en tête des charts et aiderait à mettre un maître de cérémonie peu connu nommé Biggie Smalls, sur la carte.

Son autre gros single de l’album est la chanson de la torche graveleuse, “You Remind Me”, qui a prouvé que Blige pouvait faire correspondre les pistes vocales avec les meilleures d’entre elles. Contrairement aux divas de l’époque qui ont été préparées pour les charts pop à un jeune âge, Blige a apporté son inflexion gutturale, native de New York et New Jack swagger pour créer un nouveau style de chant de ballade.

A conquis les plus grands sceptiques

Même à la vieille garde de la critique musicale, Blige a conquis même les plus sceptiques avec sa reprise de Rufus avec Chaka Khan « Chose douce. » Son interprétation franche du classique soul a séduit une nouvelle génération lorsqu’elle a averti les futurs amoureux : « Ne soyez pas si louche ».

Blige plonge dans son registre grave pour le single jazz fusionné, “Love No Limit”, qui est l’un de ses pari les plus expérimentaux sur l’album et qui ne ressemble certainement à rien d’autre sur la radio urbaine à l’époque. Blige s’associe plus tard avec K-Ci Hailey du label Uptown, Jodeci sur le duo émouvant, “I Don’t Want To Do Anything”. Le slow-jam épique a amené beaucoup à spéculer que les deux étaient impliqués, surtout après leur MTV débranché apparence. Mais leur romance mouvementée n’avait pas encore commencé, lorsque son frère et partenaire de Jodeci, JoJo Hailey, a écrit la chanson.

Sur le morceau de clôture « What’s The 411 ? », Mary peut montrer son flux et répondre à chaque appel de chat au coin de la rue joué par Grand Puba avec : « Don’t have no time for no wham bam, merci ma’ suis ! », puis se lance dans une courte reprise de « Very Special » de Debra Law. En quelques courtes mesures, Mary a prouvé qu’elle était plus qu’une simple fille du coin.

Achetez ou diffusez What’s The 411?.