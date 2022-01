Quand le jazz a le blues

Si vous voulez l’album parfait pour montrer au monde que le jazz et le blues sont bien plus que des « cousins ​​qui s’embrassent », c’est ce qu’il vous faut. Lorsque BB Roi a déclaré: «Le jazz est le grand frère du blues. Si un gars joue du blues, il est au lycée. Quand il commence à jouer du jazz, c’est comme aller à l’université », il est tentant de penser qu’il aurait pu avoir Kenny Burrell Bleu nuit en tête.

Enregistré le 8 janvier 1963 pour Dossiers de notes bleues à Rudy Van Gelder‘s studio à Englewood Cliffs, New Jersey, cet album est une beauté. Dès le premier morceau, il est clair pourquoi cet album était si populaire à sa sortie et le reste depuis. Il respire la sophistication du début des années 1960, comme la bande originale d’un film sur l’amour qui tourne au vinaigre dans l’Upper West Side de Manhattan. Miles Reid‘ la pochette de l’album est parfaite, résumant l’ambiance de cet album avec une typographie juste parfaite.

« J’ai toujours eu un amour pour le blues. À mes débuts à Detroit, j’ai travaillé avec des groupes qui se concentraient beaucoup sur le blues. Je voulais former un groupe pour cette session qui puisse ressentir le blues comme je le fais. » Kenny Burrell, 1963

Il a été qualifié de « un disque aussi élégant que le label jamais sorti » et il est impossible d’être en désaccord. Dès l’ouverture de « Chittlins Con Carne », mettant en évidence le cor lointain de Stanley Turrentine et la guitare de Burrell, c’est l’humeur maussade incarnée. À l’exception de « Mule », composé par le bassiste Major Holley, Jr. et du standard d’Andy Razaf et Don Redman, « Gee Baby Ain’t I Good to You », tous les morceaux sont des originaux de Burrell. Le plus personnel et intime est son interprétation en solo de « Soul Lament ». Turrentine joue doucement tout au long, jamais dominant, toujours complémentaire. C’était le premier et presque le seul rendez-vous de Holley et du batteur Bill English pour Blue Note.

Exceptionnellement, Burrell a fait sa première apparition pour Blue Note en tant que leader du titre intitulé Introducing Kenny Burrell en 1956 – exceptionnellement, car la plupart des musiciens ont joué le rôle d’un sideman avant d’avoir l’opportunité de diriger leur propre session. A cette époque, il n’avait encore que 24 ans, ayant fait ses débuts d’enregistrement avec le groupe de Dizzy Gillespie à l’adolescence. Avant ses débuts chez Blue Note, il a tourné avec le trio d’Oscar Peterson – tel était son talent – ​​et entre cette session et celle-ci, il a enregistré quinze albums, dont six pour Blue Note.

Sorti début mai 1963, Midnight Blue a été distingué sur le palmarès Billboard Jazz le 11 mai sous la liste des « nouveaux LP d’action », il n’a pas réussi à troubler le palmarès grand public, comme Kenny l’a fait quelques mois plus tard avec Jimmy Smith sur l’album Blue Coup de foudre pour Verve.

