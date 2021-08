Quand le jeune Chuck Berry est passé incognito

Des légions de fans de l’instigateur du rock’n’roll Chuck Berry savent que son nom de naissance était Charles Edward Anderson Berry, et qu’il est né à St. Louis, Missouri en 1928. On sait moins que lorsqu’il est entré dans un studio d’enregistrement pour la toute première fois le 13 août 1954, il s’appelait Charles Berryn, avec un « n » en plus.

On dit que le jeune artiste voulait garder ses aventures musicales de ses parents profondément religieux, Henry et Martha, qui étaient profondément religieux. Son père, un diacre baptiste, désapprouvait le quatrième enfant du couple, âgé de six ans, qui jouait de la musique profane.

Un nom à St.Louis

Déjà 25 à cette période, le passé mouvementé de Chuck avait inclus du temps dans une école de réforme et un sort de travail pour General Motors. Au début des années 1950, il se forge une réputation dans les clubs locaux, notamment après avoir rejoint le batteur Ebby Hardy dans le trio de Johnnie Johnson, qui deviendront tous deux les collaborateurs de Berry, respectivement en tant que pianiste et batteur sur ses premiers succès.

À cette date en 1954, Berry a fait ses débuts en studio lors d’un rendez-vous pour Joe Alexander and the Cubans, aux Premier Studios de sa ville natale. Chuck avait déjà utilisé le mince déguisement du nom «Berryn», comme annoncé sur une affiche pour un spectacle en 1953 à l’extérieur de son lieu habituel de St. Louis. Mais l’affiche incluait sa propre photo, il devait donc espérer que son père ne la verrait pas.

La session d’enregistrement s’est déroulée neuf mois complets avant la date bien plus connue aux studios Universal en mai 1955, immédiatement après sa signature chez Chess Records. Là, il enregistre ses débuts sensationnels a frappé “Maybellene” et sa face B “Wee Wee Hours”.

La date précédente a eu lieu à l’emplacement de Premier Studios au 3333 Locust Street à St. Louis, où deux faces ont été coupées pour une seule sortie sur Ballad Records, “I Hope These Words Will Find You Well” et “Oh Maria”. Joe Alexander a chanté le chant tandis que Berry (ou “Berryn”) partageait les tâches de guitare avec Oscar Washington, lui-même sous un autre nom, Faith Douglas. Freddy Golden a joué aux bongos pendant la session. Bien que Chuck ne soit officiellement crédité d’aucune voix, certains observateurs ont noté que “Oh Maria” sonne proche de son jeune style.

Neuf mois plus tard, Chuck était heureux d’être lui-même, mais pour ce chapitre improbable, sa carrière était encore secrète.

