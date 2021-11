Quand le Manningcast reviendra-t-il à côté de MNF ?

Désolé de vous le dire à tous, mais la diffusion alternative de Peyton et Eli Manning sur ESPN2 – le Monday Night Football Manning Megacast – ne sera pas sur votre télévision pour le match de la semaine 12 entre les Seattle Seahawks et l’équipe de football de Washington.

N’aie pas peur ! Nous aurons des moments plus sauvages comme ce que nous avons vu avec les Mannings – de l’inhalation de poulet aux oiseaux doubles – et leurs invités au cours de la semaine 13, lorsque les New England Patriots et les Buffalo Bills s’affronteront.

Après ça? Pas encore de mot, mais concentrons-nous simplement sur le fait que nous récupérerons le Manningcast la semaine prochaine. C’est une bonne nouvelle, non ?