Les rejets américains ont été dépassés par les événements lorsque leur premier album éponyme de 2002 a déclenché une tempête. Initialement une petite sortie sur le label indépendant américain Doghouse, il leur a valu un accord majeur avec DreamWorks et des critiques passionnantes faisant référence à des noms influents, notamment L’OMS, Les voitures, et Weezer. Le deuxième album des Rejects, Move Along en 2005, a également fait des affaires florissantes, mais When The World Comes Down en 2008 reste le summum de leur réussite artistique.

Un tour de montagnes russes implacable

À l’origine un duo composé de Tyson Ritter (basse/voix) et du guitariste Nick Wheeler, The All-American Rejects s’est formé pour la première fois à Stillwater, Oklahoma, en 1999. Cependant, le succès croisé de leur premier album éponyme les a amenés à se transformer en un quatuor à part entière. ; Les anciens de la tournée Mike Kennerty et le batteur Chris Gaylor sont restés à bord pour le Move Along double platine, qui comprenait trois succès du Billboard Top 20, « Dirty Little Secret », « Move Along » et « It Ends Tonight ».

Chargés d’hymnes pop-punk tueurs, The All-American Rejects et Move Along ont établi Ritter et Wheeler en tant qu’auteurs-compositeurs de renom, et les concerts exubérants de leur groupe ont contribué à répandre l’évangile. Cependant, les opportunités d’écrire un troisième album se sont avérées insaisissables lorsque le vaste voyage de tornade du groupe, en soutien à Move Along, s’est prolongé en 2007. À cette époque, Ritter et Wheeler avaient besoin d’un peu de solitude – en partie pour créer de nouveaux morceaux, mais aussi pour réfléchir sur le les montagnes russes incessantes des cinq dernières années.

« Si vous avez quelqu’un pour vous, vous avez toujours l’amour »

À la fin, le duo a décampé séparément dans des régions reculées de l’Amérique du Nord pour quelques R&R en retard, mais à leur retour, ils avaient esquissé l’ensemble de chansons le plus cohérent du groupe à ce jour. Pour les réaliser, The All-American Rejects s’est associé au producteur très demandé Eric Valentine (Reines de l’âge de pierre, Smash Mouth), d’abord au Skywalker Ranch de George Lucas, à San Rafael, en Californie, puis pour d’autres sessions aux Barefoot Studios de LA.

Sorti le 16 décembre 2008, le titre de When The World Comes Down offrait un indice que le troisième album d’AAR contenait leur matériel le plus réfléchi à ce jour : « Le titre semble vraiment négatif, ce qui correspond peut-être à l’époque actuelle », a expliqué Nick Wheeler dans un entretien avec PopMatters.

« Mais ce n’est pas toute l’histoire. Cela veut dire que lorsque votre monde s’effondre – que cela signifie que quelqu’un mord le gros ou se fasse virer ou autre – mais si vous avez quelque chose ou quelqu’un pour vous, alors vous avez toujours de l’amour pour rendre la vie utile et être heureux. »

« C’est toujours le meilleur disque que nous ayons jamais fait »

Comme Wheeler l’a laissé entendre, The All-American Rejects avait considérablement augmenté au cours des cinq années écoulées depuis la sortie de leur premier album. Leurs rites de passage collectifs avaient cependant inspiré leurs chansons les plus résonnantes à ce jour : « Fallin’ Apart », le « The Wind Blows » et la plaintive et acoustique « Mona Lisa » étaient clairement alimentés par les inconvénients des affaires de cœur. , tandis que la lassitude du monde dans la voix de Ritter était palpable sur le « Real World » au synthé lorsqu’il a chanté « Les ombres viennent, mais personne ne semble s’en soucier ».

En grande partie, cependant, l’existentialisme a été levé par une musique exaltante. Malgré sa ligne de baiser troublée (« Je ne veux pas croire que quand nous mourrons, nous partons tous »), la tempête « Believe » était aussi vitale qu’un hymne pop-punk brûlant peut l’être. « Another Heart Calls », quant à lui, présentait des lignes commerciales de Ritter avec le duo basé à Los Angeles, The Pierces, et bien que ses paroles aient ratissé les braises d’une relation brisée, elles restent aussi dynamiques et cinématographiques que n’importe quoi dans le canon de The All-American Rejects.

Comme l’excentrique et ironique « Gives You Hell » et l’infectieux « I Wanna » l’ont également prouvé, When The World Comes Down contenait sa juste part de singles adaptés à la radio. Promu par un clip mémorable réalisé par Marc Webb, le premier s’est rapidement hissé à la 4e place du Billboard Hot 100 (donnant au groupe son plus gros single américain à ce jour) tandis que « I Wanna » a également fait irruption dans le Top 40 du palmarès Mainstream Rock de Billboard.

« Ce disque était une thérapie »

Sorti alors qu’AAR était en tournée aux États-Unis avec Taking Back Sunday, When The World Comes Down a reçu des critiques favorables, le Boston Globe suggérant que le disque « ne fera que cimenter le statut de premier plan du groupe ». Il a également fait une solide performance sur le Billboard 200, où il a culminé au n ° 15 et est rapidement devenu or, prouvant que le groupe avait réussi à mûrir sans abandonner son public principal.

Le contenu de l’album a rempli à juste titre ses créateurs de fierté : « Je pense que When The World Comes Down a été un voyage », a déclaré Tyson Ritter à PopMatters en 2009. et ce disque était une thérapie. C’est tout ce dont j’avais besoin que ce soit pour moi.

« En ce moment, nous le vivons et nous voulons qu’il égale ou bat le succès de Move Along », a ajouté Nick Wheeler, « mais même si ce n’est pas le cas, c’est toujours le meilleur disque que nous ayons jamais fait. »

