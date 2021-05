Quand le nouveau spectacle Fox de Chicago Med Vet Yaya DaCosta avec Morris Chestnut du résident fera ses débuts

Cela ne veut pas dire que The Resident et Our Kind of People partageront un univers télévisé, car Morris Chestnut jouera un personnage différent. Our Kind of People est basé sur le livre acclamé par la critique Our Kind of People: Inside America’s Black Upper Class de Lawrence Otis Graham, et met en vedette Morris Chestnut dans le rôle de Raymond DuPont et Yaya DaCosta dans le rôle d’Angela Vaughn. Le spectacle se déroule à Oak Bluffs sur Martha’s Vineyard, un monde ambitieux et un bastion historique où l’élite noire riche et puissante est venue depuis plus d’un demi-siècle.