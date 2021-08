in

Si la préquelle de Hunger Games est un succès au box-office, ce serait une excellente occasion de lancer une nouvelle franchise autour du monde fictif de Panem. C’est exactement ce que Harry Potter a réussi à faire avec la franchise Fantastic Beasts, qui maintient le monde sorcier au premier plan de l’esprit des cinéphiles. Et avec la production pouvant commencer au début de 2022, ces jeux brutaux pourraient revenir sur grand écran le plus tôt possible.