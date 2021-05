Quand le président a rencontré le roi

Lorsque le phénomène rock’n’roll, dirigé par des personnes comme Elvis Presley, Bill Haley et Chuck Berry, explosé comme l’équivalent musical d’une bombe atomique au milieu des années 50, il a été accueilli avec inquiétude et suspicion par certains artistes établis de l’industrie musicale, Frank Sinatra parmi eux.

Le président du conseil a invité The King Of Rock’n’Roll à être l’invité spécial de la dernière des quatre émissions de télévision d’une heure parrainées par les horlogers Timex et diffusées aux États-Unis par ABC. La célèbre photographie capturant Frank Sinatra et Elvis Presley côte à côte a été prise à l’hôtel Fontainebleau de Miami, le 26 mars 1960, lorsque les deux hommes sont apparus dans The Frank Sinatra Timex Show: Welcome Home Elvis, qui a réuni les deux plus célèbres superstars du chant américain. en public pour la première fois. L’émission a été diffusée le 12 mai 1960 et a été conçue comme une célébration de retour à la maison, marquant le retour de Presley aux États-Unis après un séjour de deux ans en Allemagne au service de l’armée américaine.

Combler le fossé des générations

Le changement d’avis de Sinatra en ce qui concerne le rock’n’roll, en général, était un geste avisé qui a non seulement comblé le fossé des générations, mais a également vu les cotes d’écoute de son émission de télévision passer à travers le toit. (L’invitation de Sinatra a également fourni une étape ambitieuse pour Elvis, qui cherchait une approbation d’Ol ‘Blue Eyes afin d’aider à élargir son public; il deviendrait éventuellement un artiste fréquent au terrain de jeu de Sinatra, à Las Vegas.)

Pour Elvis, apparaître aux côtés d’une légende de bonne foi telle que Sinatra signifiait qu’il avait finalement obtenu l’acceptation du grand public; le fait qu’il, comme son hôte, soit habillé formellement d’un costume de soirée noir indiquait qu’il entrait dans le monde de Sinatra. Elvis s’est même abstenu de faire ses mouvements de hanche sauvages qui, quelques années plus tôt, avaient offensé et l’avaient conduit à être filmé à la télévision à partir de la taille. En effet, tout le comportement du chanteur de Memphis semblait plus mature qu’avant. Bien qu’il ait l’air un peu maladroit dans son smoking, Elvis a présenté une image de sophistication élégante. Même ainsi, la nature atténuée de sa performance – où les intuitions humoristiques étaient son seul mouvement corporel – a encore suscité des cris sauvages de la part de certaines fans féminines du public.

«Nous travaillons de la même manière, uniquement dans des domaines différents»

Elvis a chanté «Stuck On You», son premier palmarès en quittant l’armée, mais a également fait un duo avec Sinatra sur un ingénieux mélange de swing-time dans lequel l’animateur de l’émission a entonné le refrain de «Love Me Tender» et a été répondu par Presley crooning des répliques du tube “Witchcraft” de Sinatra en 1957 (Sinatra avait déjà interprété cette dernière chanson lui-même au début du spectacle). «Nous travaillons de la même manière, seulement dans des domaines différents», a plaisanté Sinatra pendant la chanson, et, certainement, les deux interprètes semblaient détendus, appréciant la compagnie de l’autre.

Malgré leur différence d’âge de 20 ans, Frank Sinatra et Elvis Presley sont devenus de bons amis. En apprenant la mort de Presley, en 1977, Sinatra était véritablement attristé et effusif dans ses louanges à l’homme qu’ils appelaient le roi. «De nombreuses distinctions ont été prononcées sur le talent et les performances d’Elvis au fil des ans, avec lesquelles je suis tout à fait d’accord», a-t-il déclaré. «Il me manquera beaucoup en tant qu’ami. C’était un homme chaleureux, prévenant et généreux.

Le spécial Welcome Home Elvis est sur The Timex Shows Vol.2, qui peut être acheté ici.