Quand le protégé de Floyd Mayweather reviendra-t-il ? Pourrait-il affronter Keith Thurman ou Jake Paul ?

Gervonta Davis a déjà l’intention d’étendre à nouveau son record d’invincibilité cette année après sa superbe victoire sur Mario Barrios.

Le champion du monde des super-légers WBA, qui détient également des ceintures WBA «régulières» moins importantes dans deux autres divisions, a fait les gros titres du monde entier en éliminant El Azteca en juin.

La protégée de Floyd Mayweather, Gervonta Davis, est invaincue en 25 combats professionnels

Davis est passé de 130 livres à 140 livres et a surmonté l’adversité précoce pour arrêter son compatriote américain de manière dramatique.

Cette victoire a été diffusée sur PPV en Amérique et a été mise en scène par Mayweather Promotions de Floyd Mayweather et PBC d’Al Haymon.

« Money » a révélé par la suite que Davis était sur le point de continuer à se battre contre des adversaires «internes» plutôt que des combats de promotion croisée.

Mayweather a déclaré lors de la conférence de presse d’après-combat lorsque ‘Tank’ a été interrogé sur son prochain combat: “Son équipe va s’en occuper.

«Notre truc, c’est que nous travaillons plus intelligemment, pas plus dur. Nous gardons donc tout en interne. Mayweather Promotions/PBC, nous sommes tous une seule famille.

«Nous n’allons pas partir et rendre une autre entreprise formidable.

«Nous en avons beaucoup à 140 lb, 135 lb, 130 lb. Nous allons continuer à combattre les combattants que nous devons combattre. »

Gervonta Davis prochain combat : quand le protégé de Floyd Mayweather reviendra-t-il ?

Davis n’a pas encore fait d’annonce officielle concernant son prochain combat, mais il a révélé sur les réseaux sociaux qu’il s’attend à être de retour en octobre 2021.

Le joueur de 26 ans a tweeté en juillet : “Oct, je suis de retour.”

À 130 livres, PBC a l’espoir prometteur Chris Colbert, mais les plus grandes stars telles qu’Oscar Valdez, Jamel Herring et Shakur Stevenson font toutes partie du Top Rank de Bob Arum.

À 135 livres, PBC a des prétendants Rolando ‘Rolly’ Romero et Javier Fortuna, mais les plus grands noms comme Teofimo Lopez, Vasyl Lomachenko, Devin Haney et Ryan Garcia sont tous ailleurs.

Et à 140 livres, PBC a travaillé avec Regis Prograis et Mikey Garcia dans le passé, mais le champion incontesté Josh Taylor est avec Top Rank.

Au cours des derniers mois, il a été dit que Davis affronterait l’ancien champion poids welter unifié, Keith Thurman.

Il a également été inclus sur la « liste de succès » de huit hommes de Jake Paul des adversaires potentiels que le YouTuber veut boxer après Tyron Woodley.

Jake Paul a inclus Davis sur sa liste d'adversaires qu'il veut affronter après le prochain combat de Tyron Woodley

Le promoteur de Davis et PDG de Mayweather Promotions, Leonard Ellerbe a déclaré qu’il aimerait faire une confrontation avec Thurman une réalité.

Il a déclaré sur les réseaux sociaux : « Je ferais ce combat en deux secondes. Tank le mettrait KO tout de suite.

Calvin Ford, l’entraîneur en chef de Davis, était un peu plus réticent mais a été interrogé pour savoir s’il avait un secret sur la façon de vaincre Thurman.

Il a déclaré à FightHype: «Je ne suis pas aussi confiant parce que vous ne pouvez pas dormir sur Thurman. Je connais Thurman depuis les amateurs.

« Je sais comment le dépasser. Pour reprendre les mots de Floyd Mayweather, vous avez été battu, alors vous savez comment être battu. »

Davis lui-même a déjà mis fin aux discussions sur un éventuel affrontement avec Jake Paul après qu’il a été nommé sur la liste des succès de YouTuber.

Il a tweeté: “Jake Paul ferait mieux de me laisser tranquille.”

Rolando ‘Rolly’ Romero a affirmé qu’il n’avait aucun intérêt à combattre le champion WBC des poids légers Devin Haney et voulait plutôt Davis.

S’adressant à Fighthub, il a déclaré: «Devin Haney est une perte de temps. Je veux Gervonta Davis.

« Je vais te demander qui tu préfèrerais voir, Rolly – Haney ou Rolly – Tank ?

« Lequel est le combat le plus divertissant, lequel est le combat le plus explosif ? »