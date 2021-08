Quand le puncheur le plus dur de l’UFC reviendra-t-il ? Va-t-il affronter Ciryl Gane ensuite ?

in

Le prochain combat de Francis Ngannou a fait l’objet de discussions dans le monde du MMA après que la star des poids lourds ait dû regarder lors de l’affrontement intérimaire pour le titre à l’UFC 265.

Ngannou vs Derrick Lewis a semblé une certitude pendant un certain temps, mais l’UFC 265 a plutôt opté pour un affrontement entre ‘The Black Beast’ et Ciryl Gane.

.

L’ascension de Ngannou des mines de sable du Cameroun au champion des poids lourds de l’UFC est tout simplement époustouflante

Gane a gagné via TKO pour réclamer la ceinture provisoire, mais beaucoup sont restés confus quant à la raison pour laquelle Ngannou n’était pas impliqué.

Ngannou est devenu le champion des poids lourds de l’UFC à l’UFC 260 lorsqu’il a détruit Stipe Miocic.

Il était sur le point de se battre à l’UFC 265, mais les difficultés pour obtenir une date l’ont vu écarté avec Dana White décidant de mettre en place un affrontement intérimaire pour le titre à la place.

Francis Ngannou prochain combat : Quand reviendra-t-il ?

Ngannou n’a encore rien d’officiel réservé, mais nous pourrions le voir bientôt affronter Gane dans un combat d’unification du titre.

La prochaine étape logique dans la division des poids lourds de l’UFC serait que Ngannou affronte Gane dans un combat incontesté pour le titre des poids lourds, mais la confirmation reste à venir.

.

Stipe Miocic a été transporté dans un hôpital de Las Vegas pour des mesures de précaution après sa défaite par élimination directe contre Ngannou à l’UFC 260

Francis Ngannou prochain combat : Qu’est-ce qui a été dit ?

Il y a beaucoup de discussions autour du prochain combat de Ngannou – qui devrait l’affronter pour le titre des poids lourds, pourquoi il n’a pas combattu en août, et bien plus encore.

Après l’UFC 265, Ngannou s’est félicité d’un affrontement avec Gane, déclarant sur les réseaux sociaux : « Performance impressionnante de Gane ! Il est maintenant un prétendant légitime.

« A bientôt mon garçon. Quand tu sais, tu sais.

Dans une interview sur le MMA Hour, Gane a déclaré : « Je pense que tout est possible. Je ne sais pas exactement ce que veut l’UFC mais je pense que je suis plus légitime pour ça.

« Maintenant, vous devez avoir l’unification, je pense que cela a plus de sens mais tout est possible, je ne sais pas, je ne sais pas.

« Pour moi, il [Ngannou] est la prochaine étape. Parfois, je ne sais même pas si je suis vraiment le champion ou non.

Ngannou a également exprimé ce qu’il ressent lors du combat intérimaire de l’UFC 265.

“Je pense que tout était affaire, et l’UFC voulait faire un pay-per-view à Houston”, a expliqué Ngannou.

« Ce n’était pas le bon moment pour moi, mais ils voulaient le faire quoi qu’il arrive. Juste avant ça, ils me demandaient si j’étais prêt à combattre en septembre et je leur ai dit que je serais plus que prêt.

« J’ai ce sentiment [I’m being disrespected]. Tout récemment, ils m’ont donné le champion des poids lourds de l’UFC, et des mois plus tard, ils parlent de quelqu’un d’autre comme champion. Parfois, je ne sais même pas si je suis vraiment le champion ou non. C’est vraiment déroutant.

« J’ai entendu quelque chose aujourd’hui (de Dana White) comme : « Ça va être comme le titre unifié IBF et WBC. » Non, il n’y a pas de titre unifié.

«C’est une promotion, c’est une ceinture, la ceinture UFC. Ce n’est pas comme s’il avait un nom différent comme le PFL venant défier l’UFC, alors on parle d’unifier la ceinture. J’étais là-bas en espérant me battre, et ils viennent de trouver une sorte de titre intérimaire.

« C’était très surprenant parce que dans le passé, nous n’avons pas obtenu de titre intérimaire, parce que Stipe n’était pas actif et ils n’ont même pas du tout envisagé cela. Ils ne voulaient pas en parler.