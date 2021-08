Quand le rallye actuel va-t-il s’arrêter ? Crypto nouveaux médias

MATIC devient fou avec près de 10% de momentum sur les graphiques quotidiens. Alors que le franchissement des 100 niveaux de DMA et de résistance de 1,25 $ a créé une énorme augmentation des achats sur la crypto-monnaie MATIC, nous pouvons nous attendre à ce qu’ils tentent vraiment de franchir la résistance de 1,70 $ et d’essayer bientôt une tentative à 2,00 $. Compte tenu du fort suivi de la ligne de tendance, il n’y a absolument aucune faiblesse dans cette action sur les prix de la crypto-monnaie. Quelques indicateurs techniques seront sûrement utiles pour gérer l’incertitude.

La bougie du 12 août montre une bataille indécise entre l’acheteur et le vendeur qui s’est avérée être un recul pour le rallye massif de 9% d’aujourd’hui.

Analyse des prix MATIC

MATIC a pris le support des niveaux de 1,126 $ et a réussi à casser la zone de résistance à court terme des 100 DMA avec un mouvement haussier important. La prochaine résistance à son action sur les prix ressort à 1,70 $ avec un support à des niveaux de 1,10 $. Un rapport risque/récompense de 1:1 décent est là, mais pour les détenteurs de crypto, les valeurs actuelles pourraient être la meilleure évaluation à laquelle ils peuvent s’attendre une fois que le prix MATIC se ralliera à 2 $ et tentera un sommet sans précédent.

MACD et RSI indiquent la force et la poursuite de l’action des prix. Mais il peut y avoir une consolidation ou une réservation de bénéfices avec la ligne de résistance de 1,125 $ se transformant en une zone de support. Le modèle MACD et les lignes de divergence de convergence sont similaires aux niveaux de mai 2021 où nous avons assisté à une cassure massive et à de nouveaux sommets.

Polygon (MATIC) a maintenant transformé sa résistance immédiate sur les graphiques quotidiens en un niveau de support pour les transactions horaires et a même retesté la même chose deux fois. Avec l’élan observé à travers les crypto-monnaies, nous pouvons identifier un modèle de tentative de nouveaux sommets mensuels après avoir retesté les niveaux de support immédiats.

Jusqu’à présent, les volumes ont soutenu les acheteurs, mais cette tendance est sur le point de s’arrêter bientôt. Alors que MATIC réessaie les niveaux de 1,50 $ sur les graphiques horaires, nous pouvons assister à une autre cassure bientôt selon notre prédiction MATIC.