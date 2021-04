Quand le Trésor rendra-t-il l’argent du compte de résultat 2021? | Vie

Une fois la déclaration de revenus produite, la grande question pour beaucoup de gens est de savoir quand l’argent du remboursement arrivera.

Bien que le compte de résultat soit présenté chaque année, la vérité est que les mêmes doutes surgissent toujours. Parfois à cause des changements qui se produisent, parfois à cause d’un simple oubli et parfois à cause du désir de voir les résultats le plus tôt possible. Mais 2021 est une année différente et il convient de rappeler certains aspects importants a propos.

Hier La campagne de revenus 2020 a été ouverte et la déclaration peut être soumise jusqu’au 30 juin. Comme toujours, selon le déroulement de l’année et les retenues à la source, il sera temps de régler les comptes avec le Trésor, soit pour payer, soit pour revenir.

Il faut se rappeler que l’année dernière il y a eu une accélération dans la restitution du compte de résultat en raison de la situation subie: en 2020 dans quelques jours un bon nombre de contribuables avaient déjà les revenus dans leurs comptes.

Tel que rapporté par Diario Sur, en 2020 79% du total a été retourné alors que trois jours seulement s’étaient écoulés depuis la fin du mandat pour présenter la déclaration, environ 7 574 millions d’euros. C’était un bon échantillon en termes de temps de traitement, car il a généralement une plus grande marge.

L’Agence fiscale a six mois pour payer les contribuables une fois qu’ils ont présenté la déclaration de revenus, mais il convient de noter qu’ils le font généralement beaucoup plus tôt, même si selon l’année et la situation peut varier, même dans la Communauté autonome.

En règle générale, on s’attend à ce qu’une fois la déclaration soumise approuvée, dans une ou deux semaines, le revenu est dans le compte et de cette façon l’année est clôturée avec le Trésor. Des temps qui, s’ils sont remplis, rendront sûrement beaucoup de gens heureux, d’autant plus avec la crise économique qui continue de provoquer la pandémie de coronavirus.