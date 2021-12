Quand le vaccin perd-il de son efficacité chez les personnes infectées par l’omicron ?

25/12/2021 à 13h00 CET

La dose appliquée comme Le rappel du vaccin COVID-19 perd de son efficacité contre la variante omicron. C’est ainsi qu’il l’assure une étude sur les risques de la souche préparée par le Agence britannique de sécurité sanitaire (UKSHA).

Dans cette étude, ils parlent d’une « perte de protection » à partir de la dixième semaine après l’administration du vaccin.

L’Agence, qui publie chaque semaine un rapport avec les principales données sur l’évolution du variant, a prévenu que celles liées à l’efficacité du vaccin contre la maladie symptomatique et le taux de réinfection confirment « propriétés substantielles permettant d’échapper au système immunitaire ».

Bien qu’il ait souligné que il n’y a pas « assez » de données pour évaluer l’efficacité de l’omicron dans les maladies graves Par rapport à la variante delta, l’UKSHA a souligné que des tests préliminaires montrent que le « diminution de l’efficacité du vaccin contre l’infection symptomatique se produit plus rapidement « avec la nouvelle variante.

« Cela est visible, comme prévu, après le délai après la deuxième dose, et cela peut également être le cas après la dose de rappel après dix semaines », a déclaré l’agence.

Spécifique, a chiffré entre 15 et 25 % la réduction de la protection après celle de la dixième semaine de l’administration du vaccin de rappel. Cependant, cela a affecté le maintien de l’efficacité du vaccin contre une maladie grave, en particulier après cette dose.

De plus, l’UKSHA a déterminé que en cas d’infection par le variant omicron, le risque relatif d’hospitalisation diminue par rapport à delta, selon trois analyses réalisées au Royaume-Uni et dont les résultats coïncident avec les données d’Afrique du Sud.

L’agence a toutefois précisé que Ces analyses sont préliminaires du fait que le nombre d’infectés par l’omicron hospitalisés pour le moment est « rare » et la propagation de la variante dans les tranches d’âge supérieures est « limitée ».

« Il n’y a pas suffisamment de données sur la gravité de la maladie une fois à l’hôpital ou la mortalité. Les données disponibles suggèrent que la réduction des risques observée au Royaume-Uni est probablement en partie une réduction de la gravité intrinsèque du virus et en partie à la protection fournie par une infection précédente », a déclaré l’UKSHA, ajoutant que les contributions relatives de ces deux facteurs ne peuvent pas être « quantifiées de manière fiable » à l’heure actuelle.

Ainsi, il a prévenu que malgré le risque « plus faible » d’hospitalisation observé, la croissance rapide des cas – il a un risque de transmission plus élevé que delta – et les propriétés d’immuno-évasion de l’omicron « Ils peuvent conduire à un nombre très élevé d’hospitalisations. »

Le risque d’hospitalisation, « encourageant »

Le ministre de la Santé, Sajid Javid, a qualifié les données du rapport sur un risque réduit d’hospitalisation « encourageantes », mais hil a souligné que la préoccupation du gouvernement britannique continue d’être l’impact de la propagation « extrêmement rapide ».

« Puisque nous apprenons à connaître cette variante, notre stratégie a été de gagner du temps, du temps pour évaluer et préparer nos mesures. Il y a encore beaucoup d’inquiétude, mais on en apprend plus à ce sujet », a-t-il ajouté dans une vidéo publiée sur son profil Twitter.

Il a ainsi souligné que la « meilleure » forme de protection contre la pandémie et la variante omicron reste la vaccination. « Bien que deux doses du vaccin ne suffisent pas, nous savons que les rappels offrent une protection significative contre la variante et des preuves préliminaires suggèrent que cette souche pourrait être moins sévère que delta », a-t-il déclaré.