Quand le whisky rencontre le riz : découvrez le tout premier whisky artisanal en petits lots du pays, 100 % de riz

in

Le whisky, qu’il est préférable de consommer pur, sur glace ou avec un filet d’eau, est un mélange de saveurs boisées, de caractères vibrants de riches fruits secs, de caramel au caramel doux, de vanille, de caramel au beurre et de notes épicées.

Par Reya Mehrotra

Le riz et l’alcool ont une relation séculaire. Des bières de riz aux différents types de whiskies de riz, la récolte de céréales est d’une grande valeur dans l’industrie des spiritueux. En ce qui concerne les whiskies de riz, le choix du lieu d’où provient le riz est très crucial. La plupart des pays s’approvisionnent localement, ce qui rend le whisky de riz unique dans la région à laquelle il appartient.

Récemment, la société de boissons alcoolisées Diageo India s’est aventurée dans le whisky de riz 100 % avec United’s Epitome Reserve, qui est fabriqué avec du riz d’origine locale des frontières nord du Pendjab. Une fois le riz acheté, il parcourt plus de 2 000 km pour être affiné à Goa dans des fûts de bourbon pendant trois ans, puis fini dans des fûts PX Sherry et Cherrywood dans un entrepôt vieux de 50 ans. Epitome Reserve est le tout premier whisky artisanal en petites quantités d’Inde, composé à 100 % de riz. Le whisky en édition limitée a été lancé dans un lot exclusif de 2 000 bouteilles numérotées.

Le whisky, qu’il est préférable de consommer pur, sur glace ou avec un filet d’eau, est un mélange de saveurs boisées, de caractères vibrants de riches fruits secs, de caramel au caramel doux, de vanille, de caramel au beurre et de notes épicées. « Nous sommes ravis d’annoncer l’incursion de Diageo dans le segment « Craft » avec le lancement de l’Epitome Reserve en édition limitée. Ce lancement renforce notre engagement dans notre stratégie de premiumisation, en s’appuyant sur la rénovation et l’innovation de la marque. Un mélange né en Inde du début à la fin, nous sommes convaincus que ce whisky artisanal en édition limitée trouvera un écho auprès de nos consommateurs en créant des expériences qu’ils chériront », a déclaré Deepika Warrier, CMO, Diageo India.

La bouteille est livrée dans une boîte en bois d’érable fabriquée à la main qui donne vie à l’éthique du banian. Avec des nuances subliminales de vert et de sarcelle, il est censé être un souvenir. La marque a honoré les artisans en mentionnant leurs noms sur l’emballage, une première pour toute marque. Il est également livré avec la signature d’un maître mélangeur indien, un clin d’œil personnalisé aux connaisseurs du véritable artisanat.

Disponible dans des points de vente très sélectionnés, le prix d’Epitome Reserve est disponible sur demande et est comparable à celui du portefeuille Luxury Global Scotch de Diageo India.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.