QUAND L’ENFER CC SABATHIA EST-IL DEVENU CE JACKED ?!

Je suis en état de choc absolu, sans vergogne, bouche bée devant l’éclat que CC Sabathia a subi depuis sa retraite de la MLB.

Normalement on voit des joueurs se faire plaisir et se laisser aller à la retraite. Sabathia a plutôt utilisé les deux dernières années pour se transformer en une masse bombée de tendons et de muscles comme nous n’en avons jamais vu. C’est arrivé pour une bonne raison. Fin 2018, Sabathia a eu une crise cardiaque, ce qui l’a incité à faire de sa santé une priorité et à perdre 60 livres. Pourtant, il y a une différence entre la perte de poids et CETTE transformation cependant.

Sérieusement, juste au cas où vous oublieriez à quoi il ressemblait à son apogée, c’était Sabathia en 2007 lorsqu’il a remporté le AL Cy Young.

Photo par Albert Dickson/Sporting News via . via .

C’était l’homme au sommet de sa forme au baseball. Sur un profil de rencontre, il serait classé comme « plus de moi à aimer », ce qui est bien – en tant qu’individu husky, je pense que tout le monde est beau. Pourtant, passer de cela à 27 ans au monstre musclé que nous voyons maintenant à 41 ans est une putain d’inspiration. Ça veut dire que j’ai cinq bonnes années où je peux déconner et finir par avoir l’air d’un dieu.

Bravo à CC d’être devenu une bête si sexy.