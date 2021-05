Quand l’équipe d’Angleterre est-elle annoncée? Heure et comment regarder l’annonce de l’Euro 2020 ⋆ .

Gareth Southgate dévoilera son équipe d’Angleterre mardi (Photo: .)

L’équipe anglaise pour l’Euro 2020 retardé sera annoncée mardi après-midi, lorsque Gareth Southgate pourra nommer jusqu’à 26 joueurs qu’il emmènera au tournoi cet été.

Il n’est pas garanti que Southgate choisira de nommer une équipe complète de 26 joueurs, le patron espagnol Luis Enrique ne comptant que 24 joueurs pour leur campagne.

Il reste également la possibilité d’apporter des modifications à l’équipe jusqu’à la date de soumission finale du 1er juin.

Avec 26 places disponibles, il devrait y avoir beaucoup de place pour les joueurs vedettes de l’Angleterre, mais des doutes subsistent, le Trent Alexander-Arnold de Liverpool étant peut-être une victime très médiatisée d’une concurrence incroyable à l’arrière droit.

Harry Maguire et Jordan Henderson sont préoccupés par les blessures, mais les deux devraient faire partie de l’équipe.

Kalvin Phillips est un doute après s’être blessé à l’épaule en jouant pour Leeds dimanche, tandis que Nick Pope a été exclu des Euros en raison d’une blessure.

Quand l’équipe d’Angleterre est-elle annoncée?

L’équipe sera annoncée à 13 heures, heure britannique, le mardi 25 mai.

Plus: Équipe nationale d’Angleterre



Où regarder l’annonce de l’équipe

La conférence de presse de St George’s Park sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube d’Angleterre et diffusée sur Sky Sports News, tandis que toutes les dernières nouvelles et réactions seront ici sur Metro.co.uk.

Calendrier de l’Euro 2020 de l’Angleterre

13 juin: Angleterre vs Croatie – Wembley

18 juin: Angleterre vs Écosse – Wembley

22 juin: Angleterre vs République tchèque – Wembley

Matchs amicaux pré-tournoi

02 juin: Angleterre vs Autriche – Riverside Stadium, Middlesbrough

06 juin: Angleterre vs Roumanie – Riverside Stadium, Middlesbrough



PLUS: Mikel Arteta révèle des discussions avec le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, sur les problèmes d’épuisement de Bukayo Saka



PLUS: Mark Hughes “ aimerait ” Harry Kane à Manchester United et dit que l’attaquant de Tottenham ferait du club des prétendants au titre

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sur le sport.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();