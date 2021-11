Quand les algorithmes tournent mal : Zillow, Amazon, Facebook et les pièges de l’automatisation galopante

. Illustration

La chute de l’activité iBuying de Zillow rappelle les inconvénients de trop se fier aux algorithmes d’automatisation et d’apprentissage automatique à ce stade de l’évolution de la technologie.

Une conversation sur les pièges des évaluations immobilières nous conduit, John Cook et moi, à une discussion plus large sur l’importance continue du jugement et de l’attention humains dans le monde moderne.

De plus, chat contre coyote : la scène folle sur ma caméra Ring cette semaine.

Et dans notre dernier segment, nous testons une nouvelle fonctionnalité : Tech Crank, dans laquelle nous proposons chacun une diatribe sur quelque chose d’ennuyeux dans le monde de la technologie cette semaine.

Écoutez ci-dessous, abonnez-vous dans n’importe quelle application de podcast et continuez à lire pour obtenir des liens vers les histoires dont nous discutons.

Podcast produit par Curt Milton. Thème musical de Daniel LK Caldwell