Quand les Beach Boys nous ont donné des excitations

Qu’est-ce que les garçons de la plage ont en commun avec le Dave Clark 5, Petula Clark et BB Roi? Ils peuvent ne pas sembler être les compagnons de lit musicaux les plus évidents, mais la chose qu’ils partageaient était qu’ils avaient tous de nouvelles entrées sur le Billboard Hot 100 en octobre 1966. La chanson des Beach Boys ? Ce n’était que de « bonnes vibrations ».

Dans son numéro du 15 octobre 1966, Billboard avait prédit que le single audacieusement inhabituel avait un potentiel dans le top 20. « Signé par Brian Wilson et Mike Love, le groupe a un succès infaillible dans ce numéro de rythme décalé et intrigant », a déclaré sa critique. « Je devrais frapper fort et vite. » Ils avaient raison, sinon tout de suite.

La chanson deviendrait l’un des singles pop vraiment classiques de tous les temps, mais sur les 17 titres qui ont fait leur première apparition sur ce nouveau palmarès, « Good Vibrations » n’était que le quatrième plus haut arrivé, au n ° 81. Il a été battu par les mamans et les papas« Look Through My Window » à 65 ans, « Who Am I » de Petula Clark à 70 ans et la version des Sandpipers de « Louie, Louie » à 74 ans. Plus bas, les Dave Clark 5 tirent leur révérence avec « Nineteen Days » et BB King avec « Ne répondez pas à la porte ».

Mais une semaine plus tard, « Good Vibrations » avait dépassé les trois singles qui avaient fait ses débuts au-dessus, accédant au n ° 38, puis à nouveau à toute vitesse à 17, 4, 2, puis à nouveau 2, puis à nouveau 2 … et, le 10 décembre, alors qu’il semblait que la chanson pourrait se terminer en deuxième place, elle a atteint ce dernier saut au n ° 1. À ce moment-là, elle avait également dominé les charts britanniques pendant quinze jours, à partir du 19 novembre.

Écoutez le meilleur des Beach Boys sur Apple Music et Spotify.

Comme l’a écrit l’auteur-compositeur américain : « Au début, ‘Good Vibrations’ n’a pas été bien reçu par les critiques qui s’attendaient à plus de pop ensoleillée de la part du groupe, mais ces opinions ont rapidement changé. Depuis lors, des médias comme Rolling Stone ont déclaré que « Good Vibrations » était l’une des chansons rock’n’roll les meilleures et les plus importantes du 20e siècle. »

Dans une interview pour cet article, le co-scénariste Love a déclaré : « Nous avons pensé que c’était complètement unique et avant-gardiste. C’était totalement différent. En fait, le cousin Brucey, qui était le DJ n°1 en Amérique à l’époque sur ABC à New York, a déclaré qu’il n’aimait pas ça lorsqu’il avait entendu ‘Good Vibrations’ pour la première fois. Mais il doit aimer ça. Parce que c’était tellement différent de ‘California Girls’ et ‘I Get Around’ et ‘Fun, Fun, Fun’ et ‘Surfin’ USA’ et ‘Help Me, Rhonda’ et tout ça. Donc, il a fallu un certain temps pour s’y habituer. Mais, cela a certainement fait son chemin et c’était approprié pour l’époque. C’était notre hymne psychédélique.

Écoutez « Good Vibrations » comme vous ne l’avez jamais entendu auparavant sur les Beach Boys avec le Royal Philharmonic Orchestra.