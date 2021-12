Quand les billets arrivent : pas de prix, pas de punitions

27/12/2021 à 09:01 CET

Marina Borràs

Comment vivez-vous à la maison au moment où les notes arrivent ? Dans de nombreux foyers, il existe une certaine tension, tant de la part des enfants que de la part des mères et des pères. Si les notes ont été bonnes, nous avons un prix. Cependant, s’ils ont été mauvais, nous punissons. C’est-à-dire que nous célébrons ou pénalisons en fonction des résultats.

Mais & mldr; Sur quoi nous concentrons-nous lorsque nous agissons de cette manière ? Il y a quelque temps, nous avons parlé de cette question avec le psychologue Alberto Soler, qui a souligné que «De plus en plus de théoriciens de l’éducation remettent en question l’utilité même des notes, car elles déplacent l’attention sur les résultats et l’éloignent du processus : Les élèves cessent de prendre plaisir à apprendre et ne se soucient que de réussir, quelle qu’elle soit : si vous devez tricher, ils sont trompés. Peu importe qu’ils n’aient rien compris, s’ils sont capables de le passer à un examen et de le réussir, c’est ok & rdquor ;.

Le professeur de philosophie José Carlos Ruíz a également commenté à ce sujet que « l’une des choses les plus importantes à garder à l’esprit lorsque l’on s’instruit est que nos enfants perçoivent que nous valorisons l’effort qu’ils font et la prise en charge qu’ils acquièrent au fil du temps, car si ce n’est pas le cas, on trouvera des enfants qui voudront chercher le prix ou la récompense immédiate, et que la motivation qui les amène à remplir leur devoir est exclusivement l’acquisition de le & rdquor; prix.

La valeur de l’effort

Comme nous le disent José Carlos Ruiz et Alberto Soler, il faut arrêter de se focaliser sur le résultat et se focaliser sur le processus, l’effort. Dans le même ordre d’idées, le neuropsychologue José Ramón Gamo nous a dit dans l’une de ses conférences (« Les neurosciences à la maison & rdquor;) que« si mon enfant rentre à la maison avec un A en maths, c’est parce qu’il est un génie, mais il n’a pas donné aucun badge, ni ne s’est engagé sur le sujet. Alors, je vais lui dire : chéri, je suis content pour toi et tu as beaucoup de chance, ça tu le sais, parce qu’à l’avenir, quand les choses sont vraiment complexes, et demandent des efforts et de l’engagement, cela ne va pas t’aider & rdquor ;.

De plus, le neuropsychologue a expliqué que « lorsque nous ferons les attributions liées à leurs réalisations basées sur l’effort et l’engagement, le résultat que nous aurons sera que lorsqu’ils seront adultes et devront faire face à un problème -qu’ils anticipent compliqué-, ils ont tendance à ne pas rétrécir. Et de plus, s’ils commencent à échouer ou à avoir des difficultés, ils seront extrêmement résistants & rdquor ;.

Effort et talent, toujours main dans la main

Comme nous l’avons vu, mettre l’effort sur les résultats peut avoir des conséquences à long terme très importantes. Mais, en plus, nous pouvons aussi extraire une autre réflexion très intéressante sur ce sujet, et c’est l’importance d’aider nos fils et nos filles à trouver leurs talents et à les développer.

Il y a quelques années, la merveilleuse Noelia López-Cheda (qui nous manque tellement) a donné un atelier dans lequel elle a proposé au public un exercice de réflexion dont nous voulons nous souvenir aujourd’hui. Il a mis cette image sur un projecteur et a demandé au public : « Qui est le crack sur la photo ? & Rdquor ;.

Pratiquement à l’unanimité, les participants ont répondu : la vache.

Cependant, Noelia n’était pas d’accord. « Partout où je vais, vous dites tous la vache. Mais pourquoi ? & Rdquor ;, s’est demandé l’expert. Le crack en l’occurrence le dauphin « qui a su trouver l’environnement dans lequel développer ses compétences. La vache serait un crack si elle était en brousse & rdquor ;.

Avec cette réflexion, Noelia López-Cheda nous a encouragés à observer nos fils et nos filles et à les aider à trouver « leur élément & rdquor ;, ainsi qu’à faire de même avec nous-mêmes », afin de développer nos compétences & rdquor ;. « Parce que s’il y a une chose dont nous sommes sûrs, c’est que les gens qui utilisent leur ‘talent’ sont plus heureux, ils sentent qu’ils contribuent au monde, ils ont un but et ils aiment ce qu’ils font & rdquor;, a conclu Noelia.

« Si votre fils est un dauphin qui traverse les mers et s’il est une vache qui broute dans les montagnes & rdquor;

Noelia López-Cheda

Bref, mamans, papas : concentrons-nous plus sur l’effort que sur le résultat et observons nos fils et filles, encourageons leur talent et encourageons les à travailler pour le maximiser. C’est le plus beau cadeau que nous puissions vous offrir.

Pour finir, nous vous laissons le plan que José Carlos Ruíz fait avec sa famille le jour du bulletin scolaire : « Quand ils apporteront le bulletin scolaire, nous allons le célébrer sans l’ouvrir. Nous le célébrons en famille, dans un restaurant qu’ils choisissent et ce que nous célébrons, c’est qu’au cours d’un trimestre ils ont rempli, de la manière la plus exemplaire possible, leurs responsabilités académiques. Et quand nous revenons, nous ouvrons les notes et faisons une analyse des résultats. Si les notes se sont très bien passées, nous vous félicitons que votre effort ait porté ses fruits ; et s’ils ne se sont pas bien passés, alors il faudra voir comment renforcer ce qu’ils ont à améliorer & rdquor ;, nous dit-il. « Le plus important, c’est qu’ils voient que ce qui est vraiment apprécié, c’est le processus de travail et l’intériorisation de la notion de devoir, et pas tant le résultat & rdquor ;.