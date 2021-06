Quand les billets sont-ils mis en vente ? 10z viral

Wimbledon a eu lieu pour la dernière fois en 2019 (Photo: .)

Les fans de tennis sont impatients de revenir sur les courts cette année, alors que les grands tournois reviennent après les annulations de l’année dernière.

L’Open de France et le Queen’s Championship ont aiguisé l’appétit des fans alors qu’ils anticipent la plus grande date du calendrier du tennis – le championnat de Wimbledon.

Le concours de cette année se déroulera du 28 juin – 11 juillet et de nombreux fans se demandent quand ils pourront acheter des billets.

Voici tout ce que vous devez savoir…

Quand les billets de Wimbledon sont-ils en vente ?

Les organisateurs sont impatients d’accueillir de nouveau les fans sur les courts de Wimbledon (Photo: .)

Le premier lot de billets pour Wimbledon est devenu disponible à l’achat le 17 juin.

Tous les billets ne seront pas libérés en même temps, avec une approche progressive pour permettre à plus de personnes de les acheter.

Cela signifie que si vous avez manqué la date limite initiale, vous pouvez toujours vous inscrire et être éligible pour acheter lorsque d’autres billets seront disponibles.

Vous devrez vous inscrire sur la page myWIMBLEDON pour pouvoir acheter des billets via le portail Wimbledon lorsque d’autres billets seront disponibles.

Il y a actuellement encore des billets disponibles à l’achat, et on ne sait pas pour le moment quand le prochain lot de billets sera disponible.

Les terrains seront à 50% de leur capacité au début des championnats en raison des restrictions de verrouillage actuelles, ce qui signifie qu’environ 20 000 billets seront mis en vente pour chaque jour de jeu.

Le plan actuel pour les finales masculines et féminines du samedi 10 juillet et du dimanche 11 juillet est d’avoir le court central à sa pleine capacité de 15 000 personnes.

Même si la « journée de la liberté » – où toutes les restrictions restantes devraient être levées – a été reportée au 19 juillet, Wimbledon fait partie du Government Event Research Programme, une série d’événements tests conçus pour voir comment la participation des fans aux sports en direct peut être augmenté en toute sécurité.

La directrice générale de Wimbledon, Sally Bolton, a déclaré: “Notre aspiration est d’organiser les meilleurs championnats possibles, mais cela a toujours été notre priorité absolue de le faire en toute sécurité. Nous espérons que les exigences de certification du statut COVID pour les détenteurs de billets et l’environnement à risque minimisé pour les joueurs, leurs équipes et leurs officiels rassureront les membres de notre communauté et tous ceux qui font de Wimbledon une réalité que nous respecterons cet objectif primordial.

Les détenteurs de billets chanceux devront apporter une preuve de deux vaccinations (pas dans les 14 derniers jours) ou un résultat de test négatif, pris dans les 48 dernières heures.

Les membres du public peuvent afficher leurs résultats de test via l’application NHS ou via une lettre physique, disponible sur demande auprès des services de santé ou en composant le 119.

Les fans devront également porter des couvre-visages lorsqu’ils se déplaceront sur les sites, mais seront autorisés à les retirer lorsqu’ils seront assis à leur place.

Alors que cette approche a rencontré la positivité des fans de tennis, d’autres ont été plus critiques, se demandant pourquoi Wimbledon devrait bénéficier de mesures Covid améliorées alors que les cas de la variante Delta continuent d’augmenter.

Le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a tweeté: ” Une règle pour le tennis, une autre pour tout le monde “, tandis que le spécialiste du football Gary Neville s’est plaint: ” Je ne peux pas danser à un mariage mais je peux te fourrer des fraises et du champagne dans le cou au All England Club emballé avec des dizaines de milliers entassés comme des sardines dans une boîte.

Quel est le calendrier des matchs de Wimbledon 2021 ?

Novak Djokovic a remporté la finale du simple messieurs contre Roger Federer en 2019 (Photo: .)

L’ordre de jeu pour chaque jour du tournoi n’est publié que la veille, ce qui signifie que l’achat de billets pour voir des joueurs spécifiques sera une tâche difficile la première semaine.

L’horaire journalier est le suivant :

Lundi 28 juin – Simple messieurs et dames premier tour Mardi 29 juin – Simple messieurs et dames premier tour Mercredi 30 juin – Simple messieurs et dames deuxième tour Jeudi 1er juillet – Simple messieurs et dames deuxième tour Vendredi 2 juillet – Simple messieurs et dames troisième tour samedi 3 juillet – Simple messieurs et dames troisième tour Dimanche 4 juillet – Pas de match prévu Lundi 5 juillet – Simple messieurs et dames quatrième tour Mardi 6 juillet – Simple dames quarts de finale Mercredi 7 juillet – Quart de finale messieurs Jeudi 8 juillet – Simple dames demi-finales, demi-finales double messieurs Vendredi 9 juillet – Demi-finales simple messieurs, demi-finales double dames, demi-finales double mixte Samedi 10 juillet – Finale simple dames, finale double messieurs, finale double dames Dimanche 11 juillet – Finale messieurs finale simple, finale double mixte

Répartition des gains de Wimbledon (simples)

Premier tour : 48 000 £

Deuxième round: 75 000 £

Troisième tour : 115 000 £

Quatrième tour : 181 000 £

Quarts de finale: 300 000 £

Demi finales: 465 000 £

Final: 900 000 £

Gagnant: 1 700 000 £

Le prix en argent a été réduit de 5,2% pour les joueurs depuis la dernière édition du tournoi en 2019, en raison des coûts supplémentaires liés à la mise en œuvre des mesures de sécurité Covid.

Alors que de nombreuses grandes stars du tennis seront à Wimbledon – dont Andy Murray, Roger Federer et Venus Williams – Naomi Osaka et Rafael Nadal se sont retirés de la compétition.

Nadal s’est retiré en raison de blessures, tandis qu’Osaka s’éloigne du sport après son expulsion de Roland-Garros, où elle a décidé de se passer de ses fonctions médiatiques pendant tout le tournoi.



A SUIVRE : “C’est dommage” – Andy Murray réagit au retrait de Rafael Nadal à Wimbledon



PLUS : « Covid pass » disponible sur les téléphones afin d’augmenter la capacité à Wimbledon et à Euros

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();