Quand les bons Mac tournent mal (partie II)

Dans ma dernière chronique, j’ai proposé une poignée de techniques rapides et faciles pour dépanner un Mac bancal, notamment le redémarrage, le redémarrage en mode sans échec, l’exécution des premiers secours de l’utilitaire de disque, la réinitialisation de NVRAM ou SMC et l’exécution d’OnyX. Ces procédures sont toutes relativement indolores et peu susceptibles d’aggraver les choses. Si aucun d’entre eux n’a guéri ce qui afflige votre Mac, cependant, il y a encore quelques choses que vous pouvez essayer avant de jeter l’éponge.

Tout déconnecter

Tout d’abord, déconnectez tous les périphériques externes (disques durs, SSD, concentrateurs, stations d’accueil, moniteurs, imprimantes, etc.) de votre Mac, et déconnectez également votre clavier et votre souris filaires, si possible. Maintenant, redémarrez et déterminez si le problème persiste.

Si tel est le cas, passez à l’étape suivante. Si le problème a disparu lorsque tous les appareils sont déconnectés, l’un de ces appareils ou son câble est probablement à blâmer.

Puis reconnectez un appareil à la fois

L’étape suivante consiste à reconnecter un périphérique externe, à redémarrer et à déterminer si le problème existe. Si les choses semblent fonctionner correctement, connectez un autre appareil et voyez si le problème réapparaît. Répétez ce processus jusqu’à ce que vos périphériques externes soient tous reconnectés.

Si le problème se reproduit au cours de ce processus, soupçonnez que le dernier périphérique que vous avez connecté (ou son câble) est à l’origine du problème (ou au moins une partie de celui-ci). Essayez un autre câble, si possible.

Si le problème se reproduit après le remplacement du câble de l’appareil, l’appareil lui-même est probablement le coupable ; contactez son fabricant pour une assistance ou un remplacement.

Réinstaller macOS

Si le problème persiste après avoir confirmé que les périphériques et les câbles externes ne sont pas impliqués, la prochaine chose à essayer est de réinstaller macOS (comme décrit dans l’article d’assistance Apple HT204904). Si vous suivez les instructions explicites d’Apple, vous pouvez réinstaller macOS sans effacer votre disque.

Si le problème persiste après la réinstallation de macOS, il reste encore une dernière chose à essayer avant de demander l’aide d’un professionnel : une installation propre de macOS (également appelée « nuke and pave »). C’est douloureux, c’est pourquoi je l’ai gardé pour la fin, mais il est également susceptible de guérir le malaise lorsque d’autres techniques échouent.

Tout d’abord, assurez-vous d’avoir une ou plusieurs sauvegardes (et de les avoir testées). Maintenant, démarrez dans macOS Recovery, effacez votre disque de démarrage à l’aide de l’Utilitaire de disque, puis réinstallez macOS mais ne restaurez pas (encore) vos données. Pourquoi? Parce que la restauration de vos données pourrait également restaurer ce qui causait le problème. Donc, avant de restaurer, essayez d’utiliser votre Mac pendant un certain temps avec rien d’autre qu’une copie correctement installée de macOS. Si les choses fonctionnent comme prévu, vous pouvez alors utiliser l’assistant de migration pour restaurer vos données.

Si le problème se reproduit après la restauration de vos données, effectuez une autre installation propre (sans Assistant de migration) et cette fois restaurez vos fichiers manuellement quelques éléments à la fois.

Si rien de ce que j’ai suggéré ne résout votre problème, je vous recommande de contacter l’assistance Apple au 1-800-275-2273 ou sur www.support.apple.com.

Bonne chance!